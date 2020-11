Rövidesen más reklámokat játszik majd be a YouTube a háttérhallgatóknak

Új lehetőséget biztosít a reklámozók számára a YouTube annak érdekében, hogy a videós platformot valójában zenehallgatásra vagy podcasthallgatásra (háttérhallgatásra) használó fogyasztókat is hatékonyan el tudják érni.

Rövidesen új reklámformátummal jelentkezik a világ legnagyobb videostreaming-platformja, a YouTube, mely ezzel leginkább azoknak a reklámozóknak kedvez, akik a rendszert kizárólag audiofogyasztásra használó felhasználókat hatékonyan kívánják elérni. Vagyis jellemzően azokról a felhasználókról van szó, akik tipikusan zenehallgatásra netán podcastek hallgatására használják a YouTube-ot - az ő esetükben a hagyományos reklámposztok sok esetben teljesen funkciójukat veszíthetik.

Márpedig rengeteg fogyasztóról van szó, akik a statisztikák szerint sok időt is töltenek a háttérhallgatással: a YouTube-ot elsősorban zenehallgatásra használó felhasználók több mint fele naponta tíz percet tölt ezzel a tevékenységgel - ezt az időszakot a jövőben 15 másodperces, a rádióreklámokhoz hasonló snittek szakítanák meg adott esetben.

Természetesen az audioreklámok során is megjelenik majd képi tartalom a lejátszófelületen, de ezek vagy állóképek lesznek vagy csupán egyszerű animációk. A YouTube emellett a jobban targetálható reklámok érdekében bevezeti a "dinamikus zenei listák" rendszert is, melybe műfajok alapján sorolják be a döntően zenei tartalmat közvetítő csatornákat.