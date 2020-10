Hamarosan átjárhatóvá válik a Messenger és az Instagram üzenetküldője

A Messenger új frissítésével lebontja a csevegőszolgáltatások közötti falakat a Facebook, először szokás szerint az Egyesült Államokban.

Fontos frissítést kap a Facebook Messenger, amellett, hogy az üzenetküldő felhasználói felülete tatarozáson esik át, már az Instagram felhasználókkal való csevegést is lehetővé teszi. A Facebook néhány héttel ezelőtt, szeptember végén jelentette be, hogy átjárhatóvá teszi a Messengeren, illetve az Instagarmon folytatott beszélgetéseket. Ez a chatre és a videohívásokra egyaránt vonatkozik - a lépéssel továbbá bizonyos Messenger funkciókat a közösségi óriás Instagramra is átültet. Az appban lehetőség lesz többek között kijelölt üzenetekre válaszolni, üzeneteket továbbítani és testreszabni a beszélgetések háttérszínét.

A már korábban megkezdett beszélgetések maradnak eredeti helyükön, azaz a Messenger vagy az Instagram felületén, rövidesen azonban a két app felhasználói a másikból is elérhetők lesznek, anélkül hogy beszélgetőpartnereiknek egy plusz alkalmazást le kellene tölteniük. A Facebook továbbá azt ígéri, a frissítéssel egy sor biztonsági beállítást is ad a felhasználók kezébe, egyebek mellett lehetőségük lesz jelenteni a gyanús tevékenységeket, illetve szabályozni, hogy a beszélgetési kérelmek hova fussanak be.

A közösségi óriás az appokon átívelő csevegéseket első körben az Egyesült Államokban teszi elérhetővé "hamarosan". Míg az Instagram felhasználóknak az elmúlt hetekben expliciten jóvá kellett hagyniuk a funkciót, a Messengerben erre nem lesz szükség, azt a Facebook automatikusan bekapcsolja majd.