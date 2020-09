Komoly botrány lett egy kínai diplomata twitter-fiókjának feltöréséből

Elég valószínűtlen, hogy egy kínai diplomata nyilvánosan kedveljen bizonyos felnőtt tartalmakat, netán a kínai kommunista pártot bíráló posztokat egy közösségi platformon, nem csoda, hogy a Kínai Népköztársaság Nagy-Britanniába delegált nagykövete azonnali intézkedést követelt a Twittertől, amikor a fiókja felett ismeretlenek átvették az irányítást.

A good anvil does not fear the hammer. https://t.co/4nb7lECEXM — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) September 9, 2020

Az esetről a kínai nagykövetség egy hivatalos közleményt is kiadott, melyben arról számol be, hogy kínaellenes hackerek támadást hajtottak végre Hsziaoming Liu nagykövet twitter-fiókja ellen, és azon keresztül "a nyilvánosságot megtévesztő tevékenységet folytattak". A nagykövetség követelte a Twittertől, hogy az esetet vegyék a lehető legkomolyabban és indítsanak vizsgálatot az ügyben, emellett reményét fejezte ki, hogy a Twitter közönsége nem dőlt be a trükknek.

Bár Kínában a Twitter egyebek mellett a Facebookkal és a Google szolgáltatásaival tiltólistán van, a kínai diplomácia az országhatárokon kívül dolgozó diplomaták esetében megengedi, hogy hivatalos Twitter-fiókon keresztül kommunikáljanak a közvéleménnyel. A nagykövet tavaly októberben hozta létre az ominózus fiókot.