Páros előfizetést indít a Spotify

Az új konstrukcióval az egy háztartásban élő párok járhatnak jól.

Ott leszel? Janklovics Péter stand-upol a SYSADMINDAY-en! Janklovics Péter stand-upol a SYSADMINDAY-en!

Ott leszel? Janklovics Péter stand-upol a SYSADMINDAY-en!

Új előfizetési konstrukciót jelentett be a Spotify, amellyel a zenestreaming szolgáltatás kifejezetten a párokat célozza meg. A Premium Duo előfizetéssel az egy fedél alatt élő párok az első hónapban ingyen, utána havi 6,5 euróért kaphatnak két prémium fiókot, vagyis olcsóbban jönnek ki, mint ha a havi 8 eurós családi csomagot vennék (ketten) igénybe. A Duo előfizetőknek a Spotify személyre szabott, folyamatosan frissülő Duo Mix lejátszási listát is készít, amelyben mindkét fél aktuális kedvelt számai ott vannak. Akárcsak az eddigi előfizetési formák, a Premium Duo is bármikor lemondható.