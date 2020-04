A világ legmagasabb hegycsúcsát is eléri az 5G

Több kínai mobilszolgáltató egy közös projekt keretén belül napokon belül szinte teljesen lefedi 5G-s mobilszolgáltatással a világ legmagasabb hegyét, a Mount Everestet.

A világ legmagasabb hegycsúcsának megmászása embert próbáló feladat, egyes cégeknek pedig remek lehetőség arra, hogy ne csak a hegymászókat szponzorálva jussanak némi reflektorfényhez. Alighanem részben ez, részben pedig az eszközök, valamint az azokat telepítő szakemberek tűréshatárának felmérése volt a célja annak, hogy a három nagy kínai mobilszolgáltató, a China Telecom, a China Mobile és a China Unicom összefogásával 5G-s mobilhálózatot telepítsenek a Mount Everestre.

A helyi média beszámolója szerint a China Mobile már két bázisállomást fel is állított két alaptábornál, az egyiket 5300, a másikat 5800 méteres magasságban. Ha az időjárás megfelelő lesz, a hétvégén a cég egy újabb táborban, 6500 méteren is elhelyez majd egy állomást. Ez lesz a tervek szerint a világ legmagasabban működő mobilos bázisállomása, melynek jelét a 8848 méter magas hegycsúcson is el lehet majd csípni 5G-képes eszközzel.

Hogy melyik gyártó vagy cég lesz az, amelyik először felküld egy hegymászóval pár mobilt, hogy a csúcsról 5G-s kapcsolaton, videochatben integessen a lent maradtaknak, azt egyelőre nem tudni biztosan, de komoly téteket tennénk a kínai Huawei-re, már csak azért is, mivel a bázisállomások alkotóelemeit is a cég szállította.