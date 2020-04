Eltűnik a Családi szekció a Google Play Store-ból

Átrendezi a Play Store-t a Google, a keresőóriás alkalmazásboltjából eltűnik a Family, vagy Családi fül, amelyet a gyerekeket célzó "Kids" vált. Utóbbi érdekessége, hogy azt a vállalat tanárokkal jóváhagyott alkalmazásokkal tölti meg. Az appok mellé szánt Family jelvényt is ennek megfelelően a "Teacher approved", azaz a tanárok által ellenőrzött és jóváhagyott pecsét váltja. Hogy egy-egy app bekerüljön az új kategóriába több szűrőn is át kell esnie, a Google és a céggel együttműködő tanárok egyebek mellett a felhasználói élmény minőségét és azt is vizsgálják, hogy az app tartalma mennyire fogyasztható kiskorúak számára.