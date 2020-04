Saját fejlesztésű processzort kaphatnak jövőre a Google Pixel telefonjai

A nem is olyan távoli jövőben saját fejlesztésű mobilprocesszorra válthat a Google az Axios értesülései szerint. A lap forrásai alapján akár a vállalat jövőre érkező Pixel okostelefonjaiban is feltűnhet a saját lapka, később pedig a Chromebookokba is utat találhat - ezzel a keresőóriás elengedhetné a Qualcomm chipjeinek kezét. Ha az értesülések beigazolódnak, a Google chipje a Samsunggal együttműködésben készül, a koreai óriás 5 nanométeres technológiájával - az Axios szerint a Google az elmúlt hetekben már kapott is működő darabokat a Whitechapel kódnév alatt futó processzorból. Jelen állás szerint egy ARM alapú, nyolcmagos lapkáról van szó, amely dedikált gépi tanulási egységet, és a Google Assistant folyamatos fülelésére kihegyezett komponenst is tartalmaz majd.

A Google egyelőre nem nyilatkozott az ügyben, a saját lapkával ugyanakkor az Apple-höz és a Samsunghoz hasonló pozícióba helyezkedhet az okostelefon-piacon, ami komoly előnyt jelenthet számára. Amennyiben a chipek későbbiekben a Chromebookokban is feltűnnek, az komoly fragmentációhoz vezethet a notebookok piacán, főleg ha az Apple körül terjengő pletykák is beigazolódnak, és a cupertinói óriás is saját lapkáival szerelt MacBookokkal rukkol elő.