Akár egy hónapig visszaválthatók a GOG-ban vett játékok

Új pénzvisszatérítési irányelveket vezet be a GOG, az online játékboltban immár a vásárlást követő 30 napon belül lehetőség van visszaváltani a játékokat, még akkor is, ha ez időn belül a felhasználó letöltötte és játszott is az adott címmel. Egészen idáig a letöltést követően csak akkor volt lehetőség a játék árának visszaigénylésére, ha a szoftverrel kapcsolatban műszaki problémák adódtak.

Mi történik egy mobilappal a születése után? Legtöbbször sajnos semmi. Ezen próbálunk változtatni egy ingyenes appmenedzsment meetuppal és egy 30 órás képzéssel.

A 30 napos határidő rendkívül bőkezű időkeret a platformtól, persze egyelőre kérdéses, hogy azzal visszaélnek-e majd a felhasználók, hiszen miután a cég látszólag nem szab meg a játékban töltött időre vonatkozó korlátozást, egyesek akár ingyenes "játékkölcsönzőként" is használhatják a platformot. Ennek persze a GOG is igyekszik elejét venni, kapcsolódó FAQ oldalán arra kér mindenkit, ne éljenek vissza a lehetőséggel, illetve hangsúlyozza, fenntartja a jogát, hogy egyedi esetekben megtagadja a pénzvisszafizetés opcióját. A rivális Steam és Epic Games Store egyébként egységesen két hétig ad lehetőséget a vásárlások visszamondására, legfeljebb két óra játékidő mellett.