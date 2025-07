Kiterjeszthető a Skype for Business 2015/2019 támogatása

A Skype for Business 2015/2019 ESU program még 6 hónapig garantálja, hogy a vállalatok megkapják a legfontosabb biztonsági frissítéseket a támogatási határidő lejárta után.

Néhány hónappal meghosszabbítja a Microsoft a Skype for Business szolgáltatás támogatását, jelentette be a redmondi cég. A Skype fő fogyasztói alkalmazásának ugyan már lehúzták a rolót, a vállalati verzió 2015-ös és 2019-es kiadásainak támogatását hivatalosan még idén októberig biztosítja a cég.

A Skype for Business Subscription Edition (SE) szolgáltatás hosszabb távú támogatást szolgál olyan vállalati ügyfelek számára, akik még nem tértek át a javasolt Microsoft Teams vagy a felhőalapú megoldásokra. Az SE verzió különösen azoknak a szervezeteknek készült, akik továbbra is helyszíni (on-premises) megoldást használnak, de szükségük van a támogatás meghosszabbítására a termék életciklusának hivatalos lejárta után is.

A Microsoft most bejelentette a megoldást: augusztus elsejétől kezdődően igényelhetővé válik a határidőn túli további hat hónapra érvényes kiterjesztett biztonsági frissítés (ESU), természetesen némi költség fejében. Ez azt jelenti, hogy a fizetni hajlandó szervezeteknek legkésőbb még 2026. április 14-ig van haladékuk, addig még megkapják a kritikus és fontos frissítéseket, utána már semmiképpen nem lesz rá lehetőség.

Via Microsoft.