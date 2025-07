Érzékeny adatok miatt panaszolták be az X-et az európai jogvédők

Kilenc civil szervezet panaszolta be Elon Musk X platformját az uniós és francia hatóságoknak azzal az állítással, hogy a közösségi szolgáltatás az uniós szabályokat sértő módon használ fel felhasználói adatokat a célzott hirdetések megjelenítéséhez. Az Európai Bizottság és a francia médiahatóság, az Arcom hétfőn kapta meg a név szerint az AI Forensics, a Centre for Democracy and Technology Europe (CDT), az Entropy, az European Digital Rights (EDRi), a Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), a Global Witness, a Panoptykon Foundation, a Stichting Bits of Freedom és a VoxPublic szervezetek közös panaszát.

A civil jogvédők azt kérik a szabályozó hatóságoktól, hogy a platform gyakorlatait a digitális szolgáltatásokról szóló uniós törvény, a DSA előírásai alapján vizsgálják ki, mely tiltja többek közt a vallási meggyőződéssel, politikai véleménnyel, faji hovatartozással és szexuális irányultsággal kapcsolatos érzékeny adatok alapján való targetálást a hirdetéseknél.

Az AI Forensics szervezet az állítás alátámasztására megvizsgálta az X nyilvánosan hozzáférhető Ad Repository adatbázisát, melyet az unióban működő cégeknek kötelező érvénnyel kellett létrehoznia az átláthatóság elősegítését célzó DSA-követelmények miatt. A vizsgálat során a szervezetek megállapították, hogy nagyobb márkák, valamint közintézmények, pénzügyi intézmények célzott hirdetései is az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR 9. cikkében foglalt személyes adatok különösen érzékeny kategóriái alapján kerültek megjelenítésre, amit a DSA tiltott gyakorlatnak minősít. Példáként említették, hogy a Total Energies multinacionális energiaipari vállalat az ökológia terén aktív politikai személyiségekhez kapcsolódó kulcsszavakra kereső felhasználókat alapvetően kizárja a hirdetések célcsoportjából.

IT-security meetup és Tóth Szabolcs standupja a SYSADMINDAY-en! 4 top IT-biztonsági előadóval, Tóth Szabolcs (Szomszédnéni Produkciós Iroda) standupjával vár az idei SYSADMINDAY, most pénteken! 4 top IT-biztonsági előadóval, Tóth Szabolcs (Szomszédnéni Produkciós Iroda) standupjával vár az idei SYSADMINDAY, most pénteken!

IT-security meetup és Tóth Szabolcs standupja a SYSADMINDAY-en! 4 top IT-biztonsági előadóval, Tóth Szabolcs (Szomszédnéni Produkciós Iroda) standupjával vár az idei SYSADMINDAY, most pénteken!

Az Európai Bizottság 2023 decemberében már elindított egy átfogó vizsgálatot az X ellen, melynek előzetes megállapításait tavaly nyáron publikálta. Az EU végrehajtó szerve arra jutott, hogy hogy Elon Musk cége több ponton is megsérti az EU digitális szolgáltatások működését szabályozó rendeletében foglaltakat. Ez a dokumentum, mely a határozathozatal előtt lehetőséget biztosít az eljárás alá vont számára a válaszadásra és további vállalások, engedmények tételére.

A Bizottság konkrétan három pontot találta jogsértőnek az X működését. A szervezet elsőként az előfizetésért cserébe elérhető "ellenőrzött" státusz működését kifogásolta, mely egy olyan, bizalmat növelő megkülönböztető jelzés, mely azt a benyomást keltheti a felhasználókban, hogy a fiók tulajdonosa legitim, az általa közzétett tartalmak valóságtartalma pedig gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen. A vizsgálat azonban bebizonyította, hogy ezzel a megkülönböztető jelvénnyel rosszindulatú személyek vagy szervezetek is visszaélnek, ezzel a rendszer működése megtévesztheti a felhasználókat, az ellenőrzött státusz használata e tekintetben sötét mintázatnak minősül.

Az X a fentieken túl nem biztosít kellően átlátható hirdetési környezetet, illetve nem teszi lehetővé a kutatók számára, hogy a platformon megjelenő publikus adatokhoz API-kapcsolaton keresztül ingyenesen hozzáférjenek. Idén januárban pedig további vizsgálatokat írt elő a bizottság, ami már az ajánlórendszerek működését is mélyebben tárja fel.

Amennyiben a fentiek alapján a Bizottság határozatban állapítja meg a jogsértést, az X akár az éves globális árbevételének legfeljebb 6%-át elérő bírság kiszabására számíthat, de az ügyet egyelőre még nem sikerült lezárni. Az X globális éves bevétele nem nyilvános információ, debecslések szerint 2,5 milliárd dollárt lehet, amivel a felső küszöbérték 150 millió dollár körül alakulna.