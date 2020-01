Itt a rackbe szerelhető Mac Pro

Már rackbe szerelhető formában is megrendelhető az új Mac Pro. Az Apple "sajtreszelőként" is emlegetett izmos PC-jének asztali kiadása már december óta kapható, most pedig a gyártó a gépnek a rack szekrényekben is otthont adna. Az újonnan megjelent variáns ugyanazt az semmivel össze nem keverhető előlapot kapja, mint az asztali verzió, igaz vízszintes elrendezésben, és a gép belsejében is pontosan ugyanazokat a hardveropciókat találjuk, mint a már ismert kiadásánál, illetve a hátoldalán található csatlakozópaletta is azonos. Az ár viszont már kissé borsosabb, a rackbe szerelhető kialakításért az Apple 500 dollárral magasabb indulóárat kér el, az így nettó 6500 dollárnál kezdődik.