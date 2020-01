Mától búcsúzik a Windows 7

Véget ért egy korszak, ma hivatalosan is lejár a Windows 7 támogatása. A 2009-ben megjelent rendszerhez így nem érkezik több frissítés és javítás, használata tehát fokozott biztonsági kockázatot jelent majd. Ez ráadásul nem csak néhány szórakozott felhasználót érint, a ZDNet szerint bár a vállalatok java része már túl van a Windows 10-re váltáson, a konzumer szegmensben között még bőven akadnak, akik a támogatását veszített rendszert használják - a lap becslései alapján a még mindig Windows 7-et futtató PC-k száma globálisan a 200 milliót is megközelítheti. A nyugdíjazott rendszer elterjedtségét a NetMarketShare számai is alátámasztják, melyek szerint annak piacrésze még tavaly decemberben is meghaladta a 26,6 százalékot.

Természetesen a Microsofttól megfelelő díjazás ellenében lehetőség van kiterjesztett támogatást vásárolni, a fenti PC-knek ugyanakkor jó eséllyel csak töredékére jutnak el a fizetős frissítések. Ez nem csak a Windows 7-es gépek felhasználóira jelent veszélyt: a foltozatlan biztonsági réseket kihasználva ugyanis a védtelen gépeket rosszindulatú felek méretes botnet hálózatokba rendezhetik, amelyekkel aztán DDoS vagy egyéb támadásokat indíthatnak célpontjaik ellen.