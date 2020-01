Itt a kamera, hol a kamera?

Nem is igazi okostelefon, aminek nincs legalább három, de inkább négy kameralencséje a hátoldalán, a gyártók legalábbis sokáig ezen a téren is "öldöklő" versenyt folytattak egymással, úgyhogy mostanra tényleg elérkeztünk oda, hogy a számos lencsetag már inkább zavarónak tűnhet, hiszen nem elég, hogy megtöri a dizájnt, de ki is dudorodik a készülék hátlapjából.

We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn