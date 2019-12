Ezekre keresett idén a magyar

A Google jó szokásához híven idén is közzétette keresési trendjeit, melyből kiderül, hogy kire/mire kerestek rá a magyarok legtöbbször 2019-ben.

A Google ma közzétett 2019-es keresési trend listája ezúttal is valóságos aranybánya azok számára, akik meg kívánják érteni vagy legalább ismerni a magyar internetezők keresési szokásait, hiszen csokorba szedve, tematikára lebontva van itt toplista arról, hogy mik voltak idén a legfelkapottabb keresések egészen odáig, hogy melyik diétára voltak kíváncsiak a leginkább a magyarok az idei esztendőben. A lista persze szigorúan pc keresőszavakat és kifejezéseket tartalmaz ezúttal is, enélkül alighanem a győri expolgármester videója lenne az abszolút listavezető.

Nem túl meglepő módon éppen az önkormányzati választás volt a legfelkapottabb keresés idén Magyarországon, de sokakat érdekelt Andy Vajna halála és a Notre Dame pusztulása is. A sorozatokból a Csernobil, a könyvekből a Trónok Harca volt a top befutó, a filmek Jolly Jokere pedig a Joker lett. A fesztiválok terén a legtöbben egész meglepő módon a Strand Fesztiválra kerestek rá, de befért a top5-be a Kocsonyafesztivál is, amiről egyébként a Google kereső találatai alapján nem igazán derül ki egyértelműen, hogy akkor most hol és mikor is lesz jövőre, vagy éppen hol tartották idén.

Őrülten fontos lista a diéták listája, amit - dobpergés - az Űrhajós diéta vezet, második a Regenor diéta, a harmadik pedig a Keto diéta lett. A receptek közül a csirkemell receptjét keresték a legtöbben idén - bár az nem derül ki, hogy milyen elkészítési/tátalási mód volt a legnépszerűbb a keresések közt. Aki a teljes listára és az összeállítás elkészítésének körülményeire kíváncsi, kattintson erre a linkre.