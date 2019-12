Itthon is előjegyezhető a Galaxy Fold

A Samsung hajlítható kijelzős mobiljára előrendelés ugyan még nincs, de a készülék még idén megérkezhet a magyar piacra is.

Valamikor április tájékán (ki emlékszik már arra?) kellett volna megjelennie a Samsung kissé hányattatott sorsú, hajlítható kijelzős okosmobiljának, a Galaxy Foldnak, melyet pár nappal a barcelonai Mobile World Congress előtt - azaz csaknem tíz hónapja - mutattak be a nagyérdeműnek. A készülék megjelenése mondjuk úgy nem volt minden problémától vagy incidenstől mentes, de a lényeg, hogy a kezdeti gyermekbetegségeket javította a Samsung, és a készülék egyre több piacon jelenhet meg.

Úgy tűnik, év végére elérhet hozzánk is, a gyártó ugyanis tegnap kiküldte az első marketingleveleket azoknak a felhasználóknak, akik ezt engedélyezték, és ami arra buzdít mindenkit, aki elsőként akarja megkaparintani a Galaxy Foldot, hogy regisztráljon elő a készülékre. Az előregisztráció december 2-től december 9-ig tart, és aki ezen időintervallum alatt jelzi a Samsungnál, hogy meg kívánja vásárolni a telefont - és meg is vásárolja -, az kap ajándékba egy autós dokkolót is. Az előregisztráció nem jár vásárlási kötelezettséggel, ami tekintve, hogy a készülék hazai ára egyelőre nem ismert, így is van jól.