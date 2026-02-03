Dedikált appot kapott a Codex macOS-en

Az OpenAI tavaly májusban indította el előzetesben a kódolási feladatokhoz fejlesztett Codexet, melynek célja, hogy „virtuális csapattársként” segítse a fejlesztőket, és lerövidítse az órákba, vagy akár napokba kerülő feladatok végzését. A kódolóasszisztensek népszerűsége robbanásszerűen nőtt az elmúlt évben, az OpenAI szerint az elmúlt hónapban több mint egymillió fejlesztő hívta már segítségül a Codexet.

Az eleinte ChatGPT-n belül elérhető eszköz októberben vált általánosan hozzáférhetővé, és most újabb szintre lépve dedikált alkalmazás formájában is használhatóvá vált hétfőtől kezdődően az Apple számítógépein. A ChatGPT és az Atlas mellé csatlakozó új Codex appal az OpenAI újabb felhasználókat és piaci részesedést csábítana el az olyan riválisoktól, mint az Anthropic és a Cursor.

Az egyszerű kezelőfelülettel ellátott app egyfajta központi irányítópanel szerepet betöltve könnyíti meg a szoftverfejlesztők számára egyszerre több AI-ügynök kezelését. Az alkalmazáson belül az AI-agentek külön szálakban futnak projektek szerint rendezve, így a felhasználók áttekinthetik az ügynökökkel kapcsolatos módosításokat a szálakon belül. Az egyes ügynökök izolált környezetben működnek, így elkerülhetőek az ütközések. A szoftver kapott egy „készségek” könyvtárat is, ahol könnyen elérhetőek az olyan kódgeneráláson kívüli más jellegű feladatok, mint például a képgenerálás. A Codex app szorosan integrálódik a meglévő CLI (parancssori) és IDE-kiterjesztésekkel, így a fejlesztők zökkenőmentesen folytathatják munkájukat korábbi projektjeikben anélkül, hogy újra kelljen konfigurálni eszközeiket.

A Codexhez eddig csak a ChatGPT előfizető felhasználói fértek hozzá a Plus, Pro, Business, Enterprise vagy Edu csomagokkal, de a hétfőn elérhetővé tett macOS-es app korlátozott ideig az ingyenes felhasználók és az olcsósított Go csomag előfizetői számára is használható egyelőre meg nem határozott ideig. A meglévő Codex-felhasználóknak az OpenAI úgy próbál kedveskedni, hogy ideiglenesen megduplázza a korlátokat a fizetős csomagjaiban.