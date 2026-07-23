Ideje előfizetéses szolgáltatásként tekinteni az iPhone-ra

A hét elején írta meg a Bloomberg, hogy az Apple a halasztott online fizetések koronázatlan királyának számító Klarna-val új lízingkonstrukció bevezetésére készül a hónap végén, melynek célja az áremelkedésekből adódó forgalomcsökkenés kompenzálása.

A várhatóan július 28-án debütáló Apple Upgrade-nek voltak már előzményei, ám az új program az iPhone-ok mellett más termékkörök felé is nyit, illetve több potenciális vásárló számára teszi egyszerűbbé a részletfizetésre történő vásárlást vagy lízinget.

Azonban ahol felmerül a részletfizetés, ott azonnal megjelenik a fizetési fegyelem csökkenésének rémképe, mely jelen gazdasági helyzetben fenyegetőbben vetül az értéklánc összes szereplőjére, mint valaha.

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Az Apple ugyanakkor megtalálhatta a módját, hogy elejét vegye annak, hogy a vevők a részletek megfizetése nélkül használják - netán továbbadják - az így vásárolt iPhone-okat.

A 9to5Mac felfedezett ugyanis egy kódrészletet a jelenleg bétaállapotú iOS 27-ben, mely lehetővé teszi a partner pénzügyi szolgáltatók számára, hogy a törlesztőrészlet befizetésének elmaradása esetén automatikusan korlátozzák a lízingelt iPhone egyes funkcióit.

Az App Managed Features nevű új rendszerszolgáltatás lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltatónak, hogy indokolt esetben távolról úgynevezett "korlátozott módba" helyezze az iPhone-t, ami a legtöbb, készülékre telepített alkalmazás használatának azonnali blokkolásával járhat, néhány, elsősorban az Apple által fejlesztett alapvető alkalmazás kivételével.

Így a blokkolt készülékről is el lehetne érni például a telefon appot, a walletet, az App Store-t vagy éppen a Passwords alkalmazásokat, illetve általában véve azokat az applikációkat, melyek kritikus figyelmeztetések küldésére képesek.

A rendszer emellett egy olyan logikát is tartalmaz, mely a korábban széles körben alkalmazott SIM-zárhoz hasonlóan, ám annál sokkal robusztusabb módszerrel szolgálja a finanszírozó érdekeit. Így a készüléket a futamidő végéig nem lehetne új fiókkal aktiválni, vagyis praktikusan sem gyári állapotba helyezni, majd eladni, sem alkatrészenként értékesíteni.

A framework az iPhone-ok Findy My funkciójába ágyazva működne, azzal a fontos kitétellel, hogy a finanszírozó partnernek nem lenne hozzáférése a készülék pozíciójához.