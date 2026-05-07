Kevesebb okostelefon fogyott az év elején, de drágábban

Az év ezen szakaszában megszokotthoz képest jelentős, mintegy 8%-os mértékben nőtt a globális okostelefon-piac árbevétele az első negyedévben, miközben az eladási volumen csökkent - azaz éves összehasonlításban kevesebb okostelefon fogyott, azt azonban átlagosan drágábban értékesítették a gyártók.

A Counterpoint Research frissen publikált felmérése szerint az első negyedében az okostelefon-eladások világszinten elérték a 117 milliárd dolláros szinten, ami 8%-os növekedés 2025 első negyedévéhez képest. A készülékek átlagos eladási ára ennél is nagyobb mértékben, 12%-kal nőtt, ami 399 dolláros piaci átlagárat feltételez globálisan.

A gyártók jórészt a bekerülési- és anyagköltségek emelkedése miatt voltak kénytelenek korrigálni áraikat az év elejétől, leginkább a memóriapiaci ellátási lánc összeomlására válaszul és legfőképpen a belépőszegmenst és az alsó-középkategóriát érintően.

A sorból ezúttal is az Apple tűnik ki leginkább, mely fennállása óta a legnagyobb árbevétel-növekedését érte el az első háromhónapos periódusban. A 22%-os növekedést ráadásul úgy sikerült összehozniuk a cupertinóiaknak, hogy az iPhone-ok árszintje relatíve stabil, azon az Apple egy-egy sorozat életciklusa során szinte soha nem változtat felfelé.

Az Apple ezzel párhuzamosan - fennállása óta először - az értékesítési volumenben is behúzta az első negyedévet, miután a globálisan eladott összes okostelefon 21%-a iPhone volt a január elejétől március végéig tartó időszakban.

A jóval szélesebb termékportfólió miatt a piaci turbulenciáknak is jobban kitett Samsung eladásai eközben stagnáltak, a készülékek átlagos eladási ára, ezzel párhuzamosan a cég árbevétele azonban 4%-kal nőtt az időszakban a Counterpoint kalkulációi szerint.

A koreaiak ezzel párhuzamosan valamelyest elmozdultak a magasabb árszegmens felé azzal, hogy megszüntették egyes modellek kevesebb háttértárral ellátott változatait, illetve általában véve igyekeznek feljebb pozícionálni termékeiket.

A top 5 márka közül a legnagyobb vesztes kétségtelenül a harmadik helyezett Xiaomi, melynek eladásai éves szinten 19%-ot zuhantak, árbevétele pedig 18%-kal apadt, elsősorban mivel a cég a legtöbb versenytársával összehasonlítva tradicionálisan jobban ráutalt a belépőszintű és középkategóriás mobilok eladására.