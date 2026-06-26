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Szerző: Koi Tamás

2026. június 26. 13:36

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Történelmi félvezető-technológiai áttörést jelentett be az IBM

Történelmi jelentőségű félvezető-technológiai áttörésről számolt be tegnap az IBM, mely bemutatta az első, sub-1 nanométeres technológiával készülő chip prototípusát.

A chipgyártás során az elmúlt évtizedekben alkalmazott tranzisztorméret-skálázódás mára közel jár a fizikai határaihoz, a tervezőknek ezért új módszerekhez kell nyúlniuk ahhoz, hogy a tranzisztorsűrűséget - ezzel párhuzamosan a számítási teljesítményt - növeljék.

Ezen a téren számol be jelentős áttörésről az IBM, mely csütörtökön bemutatta az első, "sub-1 nanométeres" technológiával készült chipjét, mely technológiai értelemben a fizikai korlátok miatt valójában nem 1 nanométer alatti gyártástechnológiával készült (pontosabban fog készülni), ugyanakkor teoretikusan akkora számítási teljesítményt tud elérni, melyet egy ilyen chip képes lenne nyújtani.

ibm_nanostack

Ehhez az IBM mérnökei az igazi áttörésnek számító NanoStack architektúrát vetették be, mellyel a tranzisztorokat (egy NFET és egy PFET réteget) egymás tetejére, függőlegesen eltolva helyezték el. Ennek köszönhetően a tranzisztorok elülső és hátulsó oldala egymástól függetlenül kaphat tápellátást és jelet, ráadásul a különböző rétegekben eltérő anyagkombinációkat is használhatnak - mindezek alapján pedig drasztikusan nőhet a chipek tranzisztorsűrűsége. 

A technológiára már sikerült működő prototípust is építenie az IBM-nek, melynél egy nagyjából körömnyi méretű lapkára a NanoStack segítségével csaknem százmilliárd tranzisztort zsúfoltak be

- ez nagyjából kétszerese az IBM 2021-ben bemutatott, azóta iparági szabványként használt 2 nm-es technológiájával elérhető értéknek.

Az IBM szerint az új technológia ez utóbbihoz képest azonos fizikai méret mellett 50 százalékkal nagyobb számítási teljesítményt, vagy ugyanazon teljesítményszint mellett 70 százalékkal kisebb energiafogyasztást ígér.

A NanoStack emellett az AI-chipekhez kapcsolt SRAM-cellák esetében is jelentős áttörést hozhat, ahol 40 százalékos sűrűségnövekedés (méretcsökkenés) érhető el az IBM 3D-technológiájával, mely feloldja a mostani, fizikai méretekből fakadó korlátot.

A tömeggyártás a cég várakozásai szerint legkorábban 5 év múlva indulhat el az új technológiával.

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