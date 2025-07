Jelentős mérföldkőnél az IBM Power sorozata

Jelentős mérföldkőhöz ért július 8-án az IBM Power platformja azzal, hogy a cég bejelentette a Power11 szervereket, melyek széles teljesítményskálán már ettől a hónaptól elérhetővé válnak a vállalat partnerei számára.

Az elsősorban a pénzügyi szektor szereplői, gyárak valamint egészségügyi intézmények, szervezetek által üzemeltetett adatközpontokhoz fejlesztett Power rendszerek az Nvidia AI szervereihez hasonlóan integrált, hardvert (egy vagy több processzort valamint memóriát) és szoftvert egyaránt tartalmazó megoldások.

Bár a Power11 már az AI-korszakra és a hibrid felhős igényekre kihegyezve jött létre, az IBM hangsúlyozottan továbbra sem kíván az Nvidia-val versenyezni a szegmensben. A Power11 ezzel együtt képes lesz együtt dolgozni a Nagy Kék nemrég bejelentett, a negyedik negyedévtől elérhető PCIe-alapú Spyre AI gyorsítójával, mely kifejezetten AI-inferencia folyamatokra lett optimalizálva.

Az új megoldás emellett természetesen jelentősen gyorsabban és energiahatékonyabban működik elődeinél. Az IBM szerint a Power11 processzormagonként 55%-kal gyorsabbak a Power9-nél, illetve negyedével több magot képesek kezelni, mint a Power10-es rendszerek. Az új magok energiatakarékos üzemmódja 28%-os energiamegtakarítást is hozhat, miközben 5-10%-os teljesítménycsökkenéssel kell csak számolni ennek az üzemmódnak az aktiválásakor - állítja az IBM.

A Power11 szerverek emellett extrém (99,9999%-os) rendelkezésre állást is ígérnek, ami a gyártó szerint évente mindössze fél per nem tervezett leállást jelent, a tervezett, szoftverfrissítések miatti leállások pedig nullára csökkentek. Az újdonság emellett azt is ígéri, hogy a ransomware-támadásokat minden eddiginél hamarabb, egy percen belül felismeri és reagál rájuk.

Az új rendszerek teljes termékpalettája július 25-től érhető el, beleértve a Power Virtual Server felhőalapú szolgáltatáson kersztüli hozzáférhetőséget.