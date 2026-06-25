Felhőszolgáltatókat is kapuőrnek minősíthet az EU

Kapuőri kijelölést kaphat a világ két legnépszerűbb felhőszolgáltatója, az Amazon Web Services (AWS) és a Microsoft-féle Azure az Európai Unió Digital Markets Act (DMA) jogszabálycsomagja alapján - tájékoztatta a Bizottság a két érintettet csütörtökön.

Amennyiben a két szolgáltatást hivatalosan is besorolják a DMA szerinti kapuőri státuszba, az automatikusan egy sor szigorú előírást és tiltó intézkedést von magával a két felhőcég európai működését illetően.

A cégeknek így tilos lenne saját termékeiket bármilyen szinten preferálni, illetve biztosítaniuk kellene a külső, rivális platformokkal való zökkenőmentes együttműködést, beleértve az adatok könnyű hordozhatóságát a rivális szolgáltatások irányába - azaz effektíve megkönnyítve a szolgáltatóváltást.

A két említett felhőszolgáltató beemelése a kapuőrök közé jelentős paradigmaváltást mutathat a digitális platformok EU-s versenyszabályozásában, legalábbis a DMA szerint eddig jórészt keresőszolgáltatók, közösségimédia-platformok és alkalmazás-piacterek voltak a szabályozók célkeresztjében - ez az első alkalom, hogy felhőszolgáltatókra is kiterjedhet a jogszabálynak ez a passzusa.

Noha az a Bizottság is elismerte, hogy a két szolgáltatás nem teljesíti a kapuőri státuszra vonatkozó, a DMA-ban szereplő összes kvantitatív feltételt és metrikát (így elsősorban az ügyfélszámot), az EU végrehajtó szerve szerint az AWS-nek és a Microsoft Azure-nek a bevétele és piaci súlya indokolja a kapuőri státuszt.

A Bizottság szerint a két szolgáltató kapcsán felmerül, hogy piaci erőfölényét tisztességtelen eszközökkel tartja fent, így például indokolatlanul bonyolult és ezért drága a szolgáltatóváltás, ami kényszerű elköteleződést eredményezhet az ügyfelek részéről.