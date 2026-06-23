A böngészőfejlesztőkkel közösen küzd a botok ellen a Cloudflare
Közösen vértezné fel a webhely-üzemeltetőket egy botok elleni fegyverrel a Cloudflare és három böngészőplatform, a Google Chrome, a Mozilla Firefox és a Microsoft Edge.
Valamit tenni kell az internetet elárasztó, ma már az embereknél is nagyobb forgalmat generáló botokkal szemben, vélik az iparági érdekeltek, ám mindeddig nem született megnyugtató és jól működő módszer a nem emberi webhely-látogatások kiszűrésére.
Ez azonban hamarosan változhat, a privát internet egyik legnagyobb zászlóvivője, a Cloudflare összefogott ugyanis a három legnagyobb böngészőplatform, a Google Chrome, a Mozilla Firefox és a Microsoft Edge fejlesztőivel egy új internetes protokoll létrehozása érdekében,
mely az elképzelések szerint úgy szűri ki nagy hatékonysággal a botokat, hogy közben védi a felhasználók privát szféráját és nem rontja a böngészési élményt.
A rendszer fejlesztésében emellett részt vesz az egyik legnagyobb e-kereskedelmi platform fejlesztő, a Shopify is.
Az új szabvány, a PACT (Private Access Control Tokens, azaz Privát Hozzáférés-kezelési Tokenek) kifejezetten látványos változást hozhat a jelenlegi, CAPTCHA, esetleg cookie-alapú ellenőrzéshez képest.
A működési mechanizmus olyan anonimizált digitális tokenekre épül, melyet a böngésző mutat be a weboldalnak a háttérben, miután egy megbízható platform előtte már hitelesítette, hogy a browser mögött valós személy, netán egy általa indított legitim AI-agent áll.
A protokoll létrehozói hangsúlyozzák, hogy a PACT célja nem a botok teljes blokkolása, nem lehet elvitatni ugyanis azt a tényt, hogy a generatív AI-rendszerek és a legitim AI-agentek hasznos munkát végeznek a felhasználók nevében/számára. A PACT az ígéretek szerint segít különválasztani ezeket a felhatalmazott automatizmusokat a kártékony botoktól.
Tekintve, hogy a fenti böngészőplatformok közös piacrésze a független statisztikák szerint meghaladja a 75%-ot, a fejlesztők arra számítanak, hogy a protokoll idővel az internetezők túlnyomó többsége számára elérhetővé válik.