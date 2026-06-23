A böngészőfejlesztőkkel közösen küzd a botok ellen a Cloudflare

Valamit tenni kell az internetet elárasztó, ma már az embereknél is nagyobb forgalmat generáló botokkal szemben, vélik az iparági érdekeltek, ám mindeddig nem született megnyugtató és jól működő módszer a nem emberi webhely-látogatások kiszűrésére.

Ez azonban hamarosan változhat, a privát internet egyik legnagyobb zászlóvivője, a Cloudflare összefogott ugyanis a három legnagyobb böngészőplatform, a Google Chrome, a Mozilla Firefox és a Microsoft Edge fejlesztőivel egy új internetes protokoll létrehozása érdekében,

mely az elképzelések szerint úgy szűri ki nagy hatékonysággal a botokat, hogy közben védi a felhasználók privát szféráját és nem rontja a böngészési élményt.

A rendszer fejlesztésében emellett részt vesz az egyik legnagyobb e-kereskedelmi platform fejlesztő, a Shopify is.

Az új szabvány, a PACT (Private Access Control Tokens, azaz Privát Hozzáférés-kezelési Tokenek) kifejezetten látványos változást hozhat a jelenlegi, CAPTCHA, esetleg cookie-alapú ellenőrzéshez képest.

A működési mechanizmus olyan anonimizált digitális tokenekre épül, melyet a böngésző mutat be a weboldalnak a háttérben, miután egy megbízható platform előtte már hitelesítette, hogy a browser mögött valós személy, netán egy általa indított legitim AI-agent áll.

A protokoll létrehozói hangsúlyozzák, hogy a PACT célja nem a botok teljes blokkolása, nem lehet elvitatni ugyanis azt a tényt, hogy a generatív AI-rendszerek és a legitim AI-agentek hasznos munkát végeznek a felhasználók nevében/számára. A PACT az ígéretek szerint segít különválasztani ezeket a felhatalmazott automatizmusokat a kártékony botoktól.

Tekintve, hogy a fenti böngészőplatformok közös piacrésze a független statisztikák szerint meghaladja a 75%-ot, a fejlesztők arra számítanak, hogy a protokoll idővel az internetezők túlnyomó többsége számára elérhetővé válik.