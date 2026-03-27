Lerohanták a botok az internetet

A Human Security kiberbiztonsági cég friss jelentése szerint az automatizált forgalom elképesztő tempóval növekszik a neten annak köszönhetően, hogy a robotok már nem csak indexelik vagy kaparják az adatokat, de aktívan használják is azokat. Számszerűsítve a 2025-ös év folyamán 23,5 százalékkal nőtt az automatizált forgalom az előző évhez viszonyítva, és ez nyolcszorosa az emberek által generált forgalom növekedési rátájának, ami mindössze 3,1 százalék volt. Ebben főszerepet játszott az olyan nagyméretű nyelvi modellek elterjedése, mint az OpenAI ChatGPT, az Anthropic Claude és a Google Gemini.

A jelentés egybevág a Cloudflare-vezérigazgató Mathew Prince múlt heti jóslatával, miszerint a botok 2027-re megelőzhetik az emberek internethasználatát, már ami a forgalmat illeti. A generatív mesterséges intelligencia korszaka előtt az internet forgalmának körülbelül 20%-át tették ki a botok, így ez a folyamat csak gyorsulni fog a különféle AI-ügynökök érkezésével.

Az automatizált forgalom definíciója lefed a tanulmány készítői szerint minden olyan internetes forgalmat, amit szoftverrendszerek és nem valódi emberek generálnak, beleértve a keresőmotorokhoz tartozó automatizált robotokat, a hagyományos adatgyűjtő eszközöket és már az AI által vezérelt forgalmat. Az elemzés alapjául szolgáló mintát több mint egy kvadrillió interakció (kérés/esemény) adta, 2022-2025 közt közötti összesített, anonimizált adatokkal.

Fejleszd tudásod security, ethical hacker, pentester irányba! (x) NIS2-nek megfelelő CyberSecurity képzés az automatizált sérülékenységvizsgálatról. Scope meghatározás, felderítés, validálás, dokumentálás és riportálás. Jelentkezz most!

Az AI-szolgáltatásokhoz és eszközökhöz kapcsolható automatizált forgalom jelentősen hozzájárult az összesített növekedéshez, az ilyen forrású interakciók átlagos havi mennyisége 187%-kal nőtt éves szinten. A felhasználók nevében feladatokat végrehajtó AI-ügynökök hatását egyelőre még nehéz számszerűsíteni, de a jövőben kétségkívül még hangsúlyosabbá válnak.

Az AI-ügynökök (pl. OpenClaw) tevékenysége és az integrált ügynökökkel felszerelt böngészők (pl. OpenAI Atlas, Perplexity Comet) által generált forgalom közel 8000%-kal nőtt éves szinten, de mivel 2024-ben még nem voltak szélesebb körben hozzáférhetőek, így nem olyan meglepő ez az érték. Az AI-ügynökökhöz kapcsolódó kérések 77 százaléka termék- vagy keresőoldalon történt, ezeknek közel 9 százaléka érintett fiókszintű interakciókat, és közel 2 százalék jutott el valamilyen fizetési folyamatig.

A kimondottan AI-generált forgalom legnagyobb szelete, körülbelül 67,5 százalék származott a modellekhez adatokat gyűjtő crawlerekből. A jövőben a crawlere valószínűleg már csak kisebb részesedést kapnak a valós idejű adatgyűjtő botok (scraperek) és az ügynökök aktívabbá válásával és skálázódásával. A valós idejű adatgyűjtők az AI által vezérelt kereséshez és válaszadáshoz biztosítják az információkat a netről, ezek forgalma közel 600 százalékot nőtt 2025-ben.