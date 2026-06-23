Felfüggeszti a Meta a munkahelyi adatgyűjtős programot

Friss értesülések szerint a Meta ugyan csak ideiglenesen, de felfüggeszti az elmúlt hetekben sokat kritizált adatgyűjtési projektjét. Április végén került a nyilvánosság elé, hogy a cég Superintelligence Labs csapata tömegesen kezdi el gyűjteni az alkalmazottak munkahelyi aktivitásával kapcsolatos adatokat a Model Capability Initiative (MCI) szoftver segítségével.

Az eszköz a dolgozók egérmozgása és billentyűleütései mellett a munkavégzés során használt appokról és weboldalakról is képernyőmentéseket készít, hogy jó minőségű képzési adatokat gyűjtsön AI-fejlesztéseihez, köztük az agentic funkciókhoz. A Reuters beszámolója szerint a rendszer több mint 200 különböző alkalmazás és weboldal használatát képes követni.

A döntést azután hozta meg a vállalat, hogy adatbiztonsági vizsgálatot kellett indítania annak gyanújával, hogy a kezelt érzékeny adatokhoz (teljes promptok, beszélgetésrészletek, egyéb belsős információk) illetéktelenek is hozzáférhettek egy belsős biztonsági incidens során. Egyelőre még nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az adatokat visszaéléshez használták volna fel, de a vezetőség a teljeskörű felülvizsgálatot rendel el. A vállalat közlése szerint a vizsgálat lezárása után tervez döntést hozni a program esetleges újraindításáról, módosításáról vagy végleges felfüggesztéséről.

A programot már a kezdetek óta erősen ellenezte az alkalmazottak egy része, akik több amerikai irodában is röpiratokat terjesztettek a telepített egérkövető szoftverek ellen indított petíció aláírására buzdítva. Az adatgyűjtési ügy minden bizonnyal már csak olaj volt a tűzre az egyébként is elégedetlenkedő belsősök számára, akik hónapok óta kritizálják a belsős platformokon és online fórumokon keresztül a cég elbocsátásokkal kapcsolatos intézkedéseit és terveit.

A kezdeményezés nemcsak belsős viták kedvelt témájává vált, de potenciális szabályozási aggályokat is felvetett, különösen az Európai Unió szigorú adatvédelmi előírásai (GDPR) miatt. Ugyan a cég kommunikációja szerint az MCI-t csak amerikai alkalmazottak eszközeire telepítették, de európai alkalmazottak adatai is bekerülhetnek a rendszerbe anélkül, hogy közvetlenül részt vennének a programban. Míg az amerikai munkavállalókat viszonylag kevésbé védi a helyi jog a munkáltatói megfigyeléssel szemben, az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) hatálya alá tartozó vállalatoknak jogalappal kell rendelkezniük a személyes adatok feldolgozásához, emellett szigorú feltételeknek kell megfelelniük a különösen érzékeny adatok, például az egészségügyi információk esetében. Arról nem is beszélve, hogy a szabályozás előírja többek között az adatkezelés célhoz kötöttségét, az átláthatóságot, valamint azt, hogy az érintettek kérhessék adataik törlését vagy hozzáférését.

A vállalat elsősorban az AI-ügynökök fejlesztéséhez szükséges adatok gyűjtése céljából használta a programot, hogy modellezni tudja az egérmozgatást, a kattintást és legördülő menükben való navigációt. Ugyan szabadon hozzáférhető forrásokból rengeteg szöveg, kép és videó érhető el az AI-modellek betanításához, a valós felhasználói interakciókból származó adatok összekalapozása nehezebb feladat. Egyes vállalatok kézmozgáskövető protézisekkel próbálják előállítani az emberi interakciók során keletkező adatokat. Még ironikusabb, hogy a dolgozók által generált adatok közvetlenül hozzájárulhatnak olyan eszközök fejlesztéséhez, amelyek később részben kiválthatják az ő munkájukat.