Pár hónapja van hátra az Office 2021-nek

Az Office irodai programcsomagokhoz vásárolható örökös licencek mellett az egyik legnyomósabb érv, hogy sokan előnyben részesítik az „egyszer fizetsz, örökre a tied” modellt az előfizetéses konstrukciókkal szemben. Azzal viszont számolni kell, hogy a megvásárolt szoftvert a fejlesztő nem támogatja és gondozza a végtelenségig, és a kiszabott támogatási időszak után már nem biztonságos a további használatuk.

A Microsoft a napokban frissítette támogatási dokumentációját, valamint értesítette arról az érintetteket, hogy 2026. október 13-án hivatalosan véget ér az Office 2021 támogatási életciklusa, ami otthoni és üzleti felhasználókat egyaránt érint. A határidő után ugyan a szoftver továbbra is használható marad az eszközökön, de a cég tájékoztatása szerint ez kockázatokkal jár majd, és a cég nem garantálja a hosszú távú kompatibilitást sem az újabb Windows-verziókkal.

Az EOL (End of Service Life) dátum után az Office 2021-hez kapcsolódóan a Microsoft nem nyújt technikai támogatást az ügyfeleknek, és a legtöbb online súgótartalom sem lesz elérhető. Kimondottan kockázatossá teszi a szoftver további használatát, hogy hibajavítások és biztonsági tapaszok sem érkeznek majd a később felfedezett sérülékenységeihez, ami különösen vállalati környezetben jelent hosszabb távon biztonsági kockázatot.

Természetesen a Microsoft nem hagyja ki azt a ziccert a figyelmeztetés kapcsán, hogy az előfizetős Microsoft 365-re próbálja átterelni a felhasználókat, az Office 2024-re való frissítés ajánlása mellett. Utóbbi alternatíva sokak számára kézenfekvőbb lehet, mivel egyszeri vásárlásért egy kb. 2029-ig támogatott irodai programcsomagot kapnak.

A redmondiak az utóbbi években egyre láthatóbban próbálják a klasszikus dobozos szoftvert szolgáltatásként nyújtott irodai platformmá növeszteni, nem csak a folyamatos és kiszámíthatóbban tervezhető bevételek miatt, de az AI-alapú funkciók is a felhős modellbe illeszthetők be, miközben az örökös licences Office-verziókra egyre kevesebb erőforrást fordít.