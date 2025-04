Elképesztő sebességgel jöhet a kínai HDMI-alternatíva, a GPMI

Több mint 50 kínai vállalat, köztük a Hisense, a Huawei és a TCL is beállt egy új szabvány fejlesztésén dolgozó projekt, a Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance mögé. A csoport nemrég jelentett be egy új vezetékes adatátviteli szabványt, az úgynevezett General Purpose Media Interface-t (GPMI), amely a HDMI kínai alternatívája lenne. A GPMI specifikáció számos kívánságot teljesítene, mivel úgy támogatná a 8K-s tartalmak adatátviteli-sávszélességét, hogy a tápellátást is megoldaná egyetlen kábelen keresztül.

A HKEPC közleménye szerint a GPMI-kábel kétféle verzióban lenne elérhető, egy Type-B és egy Type-C variánsban, utóbbi lenne kompatibilis értelemszerűen az USB-C szabvánnyal. Mivel a 8K felbontás a 4K-nál négyszer, az 1080p-nél pedig 16-szor több képpontot tartalmaz, így a GPMI-nek sokkal több adat szállítását kell kezelnie, mint a többi jelenlegi szabványnak.

A GPMI Type-C csatlakozós verziója mindössze 96 Gbps-os maximális adatátviteli sávszélességet kínálna, 240 W leadható maximális teljesítménnyel (ez ugyanis a limit Extended Power Range szabvány esetében, amit az USB-C csatlakozónál használnak). Ez az adatátviteli sávszélesség több mint kétszerese az USB4 és a Thunderbolt 4 által kínált 40 Gbps-es adatkorlátnak.

A GPMI Type-B azonban már jelentősen magasabb adatátvitelt kínál majd, 192 Gbps maximális sávszélességével és akár 480 watt teljesítménnyel. Ez esetben a leadható teljesítményt is sikerülhet duplázni 480W-ra – mindezt egyetlen GPMI kábelen keresztül.

A csoport egyelőre még nem osztott meg ütemtervet és pontos részleteket azzal kapcsolatban, hogy mikor válhat az elképzelés valósággá a hétköznapokban, és a GPMI mikor kezdheti meg térhódítását, a hazai piac után akár globális szinten.