Megállapodott a Wikipédia az AI-fejlesztőkkel

A Wikipédiát üzemeltető Wikimedia Alapítvány bejelentése szerint sikerült megállapodnia az elterjedtebb AI-modellek és szolgáltatások fejlesztőivel a Wikipédia-tartalmak felhasználásáról. A licencszerződéseknek köszönhetően a Microsoft, a Meta, az Amazon, a Perplexity és a Mistral AI is pénzbeli kompenzációt fog nyújtani a modellek betanításához felhasznált értékes adatokért. Korábban egyáltalán nem akadályozta meg a cégeket, hogy engedély nélkül kaparják le a legnagyobb online tudástárban található cikkeket, de az egyelőre nem nyilvánosságra hozott értékű megállapodások sokkal etikusabbá teszik az eddigi gyakorlatot.

Az online enciklopédiát üzemeltető Wikimedia Foundation tavaly novemberben arra szólította fel az AI-fejlesztőket, hogy felelősségteljesen használják fel a hozzáférhető tartalmaikat, és lehetőség szerint a Wikimedia Enterprise nevű fizetős szolgáltatást válasszák, ezen felül biztosítsák a megfelelő forrásmegjelelölést a saját szolgáltatásaikban. A választható prémium csomag lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a Wikipédia tartalmait úgy használják fel, hogy azzal támogassák a szervezet nonprofit küldetését.

Az alapítvány szerint a legtöbb AI-fejlesztő már csatlakozott a Wikimedia Enterprise programhoz, mely egy kereskedelmi leányvállalaton keresztül értékesít API-hozzáférést a Wikipédia 65 millió bejegyzéséhez, az ingyenes nyilvános API-khoz képest további előnyöket biztosítva. A nagyobb szereplők közül a Google már 2022-ben aláírta megállapodását a Wikimedia Enterprise-szal.

A Wikipedia hosszú évek óta a világ egyik legértékesebb online információforrása, még ha néha vitatott pontosságúak is azok a bizonyos információk. Az alapítvány tavaly október végén fejtegette egy blogposztban, hogy egyre komolyabb nehézséget okoznak számára a robotok, és a csökkenő valódi forgalom. A hús-vér emberekhez fűződő oldalmegtekintések 8 százalékot estek az előző évhez képest, ehhez hasonló mértékű visszaesést pedig nem igazán lehetett látni az elmúlt években. Az alapítvány számára kihívást jelent, hogy szétválassza a valódi látogatók és az automatizált adatgyűjtő botok által generált forgalmat.

Az alapítvány szerint a forgalom csökkenése azzal magyarázható, hogy a keresőmotorokba épített generatív AI közvetlenül szolgáltat válaszokat és összefoglalókat, így az internetezők kisebb eséllyel kattintanak az oldalakra vezető linkekre, mivel azok kevésbé láthatóak. Továbbá észrevehető trend, hogy a fiatalabb generációk a közösségi videóplatformokon, például a TikTokon keresik már inkább az őket érdeklő információkat, mint a nyílt weben – fejtette ki Wikimedia képviselője.

A látogatottság csökkenésének egyik negatív hosszútávú következménye a nehezebb fenntarthatóság: kevesebb önkéntes bővítheti és gazdagíthatja a tartalmat az alapítvány szerint, ezért a Wikipédia tartalmát is felhasználó közösségi cégeknek és AI-fejlesztőknek saját érdekük is, hogy több látogatót irányítsanak a forrásfelületre, vagy legalább támogassák a platformot.

A frissen kötött megállapodásokból származó bevétel segíthet ellensúlyozni a nonprofit szervezet évek óta növekvő infrastrukturális költségeit. 2025 áprilisában az alapítvány arról számolt be, hogy a multimédiás tartalmak letöltéséhez használt sávszélesség 50 százalékkal nőtt 2024 januárja óta, a botok pedig a legdrágább kérések 65 százalékát teszik ki, annak ellenére, hogy az összes oldalmegtekintésnek csak 35 százalékát jelentik.