A Raspberry Pi kihívója lehet a Qualcomm új miniszámítógépe

Egy kifejezetten AI-modellek futtatásához optimalizált új fejlesztői platformmal kíván versenybe szállni a Qualcomm az egykártyás/lapkás számítógépek (SBC) piacán, ami az elmúlt években egyre élénkebbé vált az oktatás, a hobbi elektronika és az ipari IoT-fejlesztések miatt. A lépésnek már voltak előjelei az olasz Arduino tavaly év végi felvásárlásával, ami jól körvonalazta, hogy a cég az okostelefonokon és a számítási technológiákon túl az IoT, az edge computing és STEM-oktatás területén is lábakat növesztene.

A két vállalat együttműködésének első eredménye az Arduino Ventuno Q, amely a klasszikus Arduino-koncepciót egy jóval erősebb, mesterséges intelligenciára optimalizált architektúrával bővíti. A platform lelke a Qualcomm Dragonwing IQ8 chip, ami az AI-számításokhoz szükséges "agy" szerepét tölti be, karöltve az akár 40 TOPS teljesítményre képes NPU-val és GPU-val az összetett neurális hálózati következtetésekhez. Ehhez társul egy STM32H5 mikrovezérlő, ami ezredmásodperc alatti válaszidőt tesz lehetővé a mozgásvezérlő rendszerek és ipari interfészek valós idejű vezérléséhez.

Az Ubuntu és Debian Linuxot is támogató miniszámítógép memóriája 16 GB-tól 64 GB-ig bővíthető attól függően, milyen módon szeretné alkalmazni a fejlesztő. Az eszközt a második negyedévtől kezdik el szállítani, a hivatalos árat egyelőre nem tudni.

A Qualcomm a felvásárláskor kihangsúlyozta, hogy az Arduino nyílt forráskódú megközelítését ötvözve saját processzor és AI-megoldásaival egy olyan fejlesztői ökoszisztémát fognak létrehozni, mellyel milliók fejleszthetnek intelligens rendszereket. A kisebb fejlesztők számára eddig nehéz volt hozzáférni a Qualcomm chipekhez, mivel azokat jellemzően nagy mennyiségben adják el nagyobb vállalatoknak.

Az egykártyás új terméknek lökést adhat az edge AI terjedése is, mivel egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a különböző AI-modellek közvetlenül a helyi eszközökön fussanak, olyan előnyöket kínálva, mint az erősebb adatvédelem, a csökkentett késleltetés és az offline működés. A Qualcomm elképzelése szerint az új platformok segítségével olyan rendszerek fejleszthetők, amelyek nemcsak adatokat gyűjtenek vagy elemeznek, hanem valós időben képesek reagálni a környezetükre.

Az SBC-piac láthatóan egyre inkább az AI és a feldolgozás irányába mozdul el, mivel a fejlesztők már nem csupán egyszerű vezérlőket vagy oktatási platformokat keresnek, hanem olyan eszközöket, amelyek képesek komplex gépi tanulási modellek futtatására is.