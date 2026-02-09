Jogvita miatt romolhatott egyes tartalmak képe a Disney+ -on

Bizonyos tartalmait a korábbinál rosszabb minőségben streamelheti a Disney+ február eleje óta Európa több országában - írja a FlatpanelsHD szakportál. A streamingszolgáltatónál taly szeptemberben okozott már műszaki probléma hasonló helyzetet, ám a mostani eset mögött egészen más indok húzódhat.

A mostani jelenség először a német piacon ütötte fel a fejét, ahol a tavalyi év vége óta teljesen eltűnt a Dolby Vision és HDR10+ támogatás még olyan tartalmak esetében is, melyeknél korábban biztos elérhető volt a két technológia, melyeket - a támogatott megjelenítőkőn - a mozgóképek dinamikájának javítására használnak.

Idén januárban a helyi sajtó fényt derített rá, hogy az elérhető minőségi szintekkel kapcsolatos változások jó eséllyel egy német bíróság előtt zajló szabadalmi perre vezethetők vissza, melyet egy InterDigital nevű, egyébként szintén amerikai cég indított a streaming óriással szemben. A bíróság az év elején az ítélethirdetésig ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezetett be a két érintett technológia használatával kapcsolatban.

Február eleje óta ugyanakkor egyre több európai országban panaszkodnak felhasználók arról, hogy hiába fizetnek a Disney+ Premium előfizetésért, nem a korábban tapasztalt minőséget kapják.

A FlatpanelsHD megkeresésére a Disney+ megerősítette, hogy a Dolby Vision tartalmak jelenleg számos országban elérhetetlenek, az ok ugyanakkor a cég szerint nem jogi vonatkozású, hanem technikai eredetű, a probléma elhárításáról pedig tájékoztatni fogják az előfizetőket.

A Disney+ Premium előfizetési csomagjában (melynek havi díja Magyarországon 4900 Ft) továbbra is 4K felbontásban és HDR-támogatás mellett érhető el a tartalmak nagy része, a Dolby Vision támogatás azonban jelenleg említés szintjén sem szerepel a weboldalon található szolgáltatásleírási dokumentációban.