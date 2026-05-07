Elengedi a Samsung a kínai tévépiacot

Rendkívül kiélezetté vált a verseny a tavalyi év végére a tévékészülékek globális piacán, melynek összetétele soha nem változott még annyit ilyen rövid idő alatt, mint az elmúlt időszakban. A folyamat egyik eredménye, hogy január közepén bombaként robbant a hír, hogy eredeti formájában elengedi a piacot a szegmens egyik legpatinásabb szereplője, a Sony, melynek tévés üzletágát a kínai TCL beolvasztja.

Alig pár hónappal később pedig a Samsung Electronics jelentette be a napokban, hogy leállítja egyes otthoni szórakoztatóelektronikai termékeinek értékesítését a világ egyik legfontosabb piacának számító Kínában, ami érinteni fogja a tévéket is. A gyártó a helyi piacon kialakult fokozódó versennyel indokolja a lépést. A döntés nem érinti a mobiltelefonok és chipek értékesítését, és a helyi gyártókapacitások egy része is tovább működik majd. A cég tehát nem hagyja el teljesen az országot, inkább újraszervezett jelenlétről van szó, melynek célja a veszteséges fogyasztói üzletágak újragondolása.

A Samsung éppen pár napja jelentette be, hogy valamivel több mint két év után lecseréli a tévékért felelős részleg a Visual Display Business első emberét. A távozó vezető, Szoku Jong helyére Vondzsin Li kerül, aki korábban elsősorban marketingvezetőként dolgozott a cégnél, ugyanakkor a tévés üzletághoz is kötődött azzal, hogy hosszú ideig ő felelt a Samsung okostévés szolgáltatásaiért és a Samsung TV Plus platform globális fejlesztéséért.

Míg a Samsung memóriachip-üzletága által termelt nyereség az AI fellendülésének köszönhetően jelentősen megnőtt, közben a tévék, háztartási gépek és mobiltelefonok egyre növekvő versennyel néznek szembe a kínai versenytársakkal Kínában és globálisan is. A Samsung tévé- és háztartási gép üzletága 200 milliárd won (138,31 millió dollár) veszteséget könyvelt el tavaly a verseny és az amerikai vámok miatt.

A márciusban közzétett, még 2025-ös negyedik negyedévre vonatkozó adatok alapán sejteni lehetett, hogy a dél-koreaiak nehézségekbe ütköztek: összesen 61,5 millió tévékészülék talált gazdára globálisan, ám az eladásokat jelentős mértékben visszafogta Kína, ahol a helyi szereplők erősítésére létrehozott vásárlásélénkítő támogatások kifutottak. Ennek eredményeként a kínai kereslet gyakorlatilag összeomlott (több mint negyedével, 25,3%-kal zuhant), amit a helyi piacon tradicionálisan erős márkák, mint a TCL és a Hisense megpróbált a szállítások átcsoportosításával kompenzálni az olyan, növekvő régiók irányába mint Latin-Amerika és a közel-keleti és afrikai térség.