Beárazta az Apple az ígért, de máig hiányzó AI-funkciókat

Összesen 250 millió dollárjába kerülhet az Apple-nek, hogy a 2024-es WWDC-n beharangozott Apple Intelligence funkciókkal nem tudott időben előrukkolni, miközben a cég promócióiban folyamatosan hangsúlyos szerepet kapott az AI-jal kiegészült Siri.

A beváltatlan ígéret miatt a vállalat ellen tavaly márciusban csoportos kereset indult, nem sokkal azután, hogy a vállalat fű alatt elismerte, hogy a továbbfejlesztett Siri megjelenése az eredeti tervekhez képest jelentősen csúszhat.

bella ramsey brit színésznő az egyik kifogásolt reklámban

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi. Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

Az IT munkaerőpiac kilábalása állandó délibáb lett Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

A felperesek nevében eljáró ügyvédek szerint erősen sérelmezhető, hogy az Apple 2024 nyarán az összes csatornán világosan és egyértelműen azt kommunikálta, illetve reklámozta, hogy a beharangozott Apple Intelligence funkciók az iPhone 16 szériával együtt érkező iOS 18-cal elérhetővé válnak a kompatibilis készülékeken, így az iPhone 16 és 15 sorozat egyes tagjain.

A pertársaságot képviselő jogászok szerint számos vásárló éppen a későbbre ígért AI-funkciók válthatott régi készülékéről az újabb sorozatra, ők ugyanakkor a mai napig nem kapták meg a 2024-ben ígért összes újdonságot - az Apple nem hivatalos értesülések szerint az ősszel megjelenő iOS 27-et vértezheti fel a teljesen újragyúrt Sirivel.

A megegyezés részeként az Apple vállalta, hogy a 250 millió dollár terhére kártérítést fizet az érintett vásárlóknak. Ennek összege a beérkezett igények számától függően minimum 25, maximum 95 dollár lehet majd, kárigényt pedig csak az Egyesült Államokban élők nyújthatnak be, miután annak menetéről 45 napon belül értesítést kapnak.

Az Apple az eljárás lezárásával nem ismerte el a jogsértést, illetve azzal érvelt, hogy az iOS operációs rendszer azóta érkezett frissítéseibe folyamatosan bekerültek újabb, mesterséges intelligencia képességek - jóllehet a Siri hangasszisztens érdemben nem változott semmit a korábbi évekhez képest.