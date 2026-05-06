A költségekre hivatkozva küzd tovább a Meta a külsős chatbotok ellen

Újabb szakaszba lépett a Meta és az Európai Unió közötti konfliktus a WhatsApp megnyitása kapcsán. Az ügy kiindulópontja, hogy a Meta az év elején korlátozni kezdte a külsős cégek AI-asszisztenseinek jelenlétét a WhatsApp üzenetküldőben, ennek eredményeként január óta a WhatsAppon elérhető egyetlen AI-asszisztens gyakorlatilag a Meta saját Meta AI szolgáltatása.

Az Európai Bizottság február elején meg is küldte előzetes megállapításait arról, hogy a cég ezzel a lépéssel megsértette az európai versenyjogi szabályokat. A Meta később módosította a szabályozást, és márciusban lehetővé tette külső chatbotok integrációját díjfizetés ellenében. Ez még mindig nem volt elég a szabályozók meggyőzéséhez, akik szerint a fizetési kötelezettség továbbra is torzítja a versenyt, csak éppen másként.

Egy május 5-én tartott zárt meghallgatáson a közösségi óriás jogi képviselői azzal próbálták védeni saját álláspontjukat, hogy a minden versenytárs számára biztosított ingyenes hozzáférés aránytalan terhet róna a vállalatra és közvetve a kisvállalkozásokra is - számolt be róla a Reuters.

A közösségi óriás költségei állítólag 35 százalékkal nőttek az idei első negyedévben a 33 százalékos bevételnövekedéssel szemben, ezzel pedig a költségek pedig egymást követő harmadik negyedévben haladták meg az árbevételt, míg az üzemi árrés közel 41 százalék maradt. A beruházási költségeket szintén 125-145 milliárd dollárra lőtte be a vállalat a 2026-os évre, miután 2025-ben már 72 milliárd dollárral számolt, ami 84 százalékos növekedés volt a megelőző évhez képest. A Reality Labs csak 2026 első negyedévében 4 milliárd dolláros veszteséget könyvelhetett el, és továbbra is az eddigi pénzégetés útján halad monetizációs tervek nélkül.

A panaszos cégek, köztük több AI-startup azonban úgy véli, hogy a Meta szándékosan próbálja monopolizálni a WhatsAppon keresztül elérhető AI-szolgáltatásokat, kizárva a versenytársakat egy kulcsfontosságú disztribúciós csatornából. A WhatsApp nem csupán egy újabb csatorna, mivel alapértelmezett üzenetküldőnek számít Dél-Európa és Latin-Amerika jelentős részén, ezért az EU véleménye szerint a Metának nem szabadna megengedni, hogy a platformot a saját mesterséges intelligenciájának tulajdonítsa ki.

A Bizottság várhatóan a következő hetekben hoz döntést arról, hogy hozzon-e kötelező érvényű intézkedést, amely kötelezné a Metát arra, hogy korlátozások és díjak nélkül lehessen rivális AI-asszisztenseket üzemeltetni a WhatsAppon. A Meta és az Európai Bizottság közötti vita kulcskérdése lényegében az, hogy egy domináns platform jogosan kérhet-e díjat az ökoszisztémájához való hozzáférésért, ha ez a gyakorlat a verseny tényleges korlátozásához vezet. Az ügy ebből kifolyólag precedensértékű lesz, és meghatározhatja a platformgazdaság új működési kereteit az AI-integrációk korában.