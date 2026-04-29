Burjánzik az online szexuális gyermekbántalmazás

Szélmalomharcnak tűnő küzdelmet vív a gyermekbántalmazó online tartalmakkal szemben a bejelentéseket fogadó, feldolgozó és továbbító szervezeteket tömörítő International Association of Internet Hotlines (INHOPE) szövetség, melynek magyarországi tagszervezete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) égisze alatt működő Internet Hotline.

Az INHOPE rendszerint tavasszal publikálja az előző naptári évre vonatkozó jelentését, melynek 2025-ös kiadásában minden korábbinál aggasztóbb számokat mutatnak be a készítők:

A szervezetet alkotó hotline-ok tavaly összesen 4 781 125 olyan URL-címet vizsgáltak, amelyek feltételezhetően gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélést ábrázoló tartalomra mutattak - ez a szám 450 százalékos növekedést jelent a 2024-es év 1 055 210 jelzéséhez képest.

Végül a vizsgált esetek 67 százaléka, azaz 3235179 URL bizonyult valóban illegálisnak (ez az arány nagyságrendileg megfelel a korábbi évek során tapasztaltakkal) - ez egyébként szintén rendkívül jelentős, 438 százalékos növekedés a 2024-es számokhoz képest.

Az összeállítás szerint az újonnan felderített ügyek 28 százalékot tettek ki, ami azt jelenti, hogy nemcsak a korábban már azonosított felvételek terjednek nagy sebességgel, hanem folyamatosan keletkeznek újabb visszaéléseket rögzítő képek is. A jogsértő tartalmak 62 százalékát internetes fórumokra, 22 százalékát hagyományos weboldalakra, 14 százalékát képfeltöltő és -megosztó szolgáltatásokra, két százalékát pedig fájlmegosztókra töltötték fel. Ez azt jelzi, hogy a terjesztés egyre inkább a nehezebben felderíthető, zárt felületekre tevődik át.

A tartalmak tárhelye földrajzilag továbbra is a megszokott mintát követi, azaz Hollandiában hosztolják azok jelentős részét (37%-át), a listán második Románia, harmadik pedig az Egyesült Államok - a kelet-európai országok közül Oroszország és Bulgária is jelentős mennyiségű illegális tartalmat hosztol.

Az NMHH 2011 óta működteti jogsegélyszolgálatát, amely 8 kategóriában fogad bejelentéseket felhasználóktól és külföldi hotline-októl, például gyermekkel szembeni online szexuális bántalmazás vagy gyermekpornográfia gyanúja esetén. Az IH 2012-ben csatlakozott az INHOPE-hoz, azóta aktív tagja a hálózatnak.

A segélyvonal tavaly 831 bejelentéshez kapcsolódóan 333 olyan, külföldi szerveren elérhető URL-címet jelentett az ICCAM rendszerében, amelyről feltételezhető volt, hogy gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalomra mutat. Ezzel párhuzamosan az IH a külföldi INHOPE-taghotline-októl 65, magyar szerveren elérhető URL-címre vonatkozóan kapott bejelentést.