Még több adatot gyűjt magának az Atlassian az AI-hoz

Előfizetési szinttől függően az Atlassian közel 300 ezer globális ügyfelére vonatkozik majd a cég frissített adathozzájárulási szabályzata, mely augusztus 17-től kezdődően lehetővé teszi a cég számára, hogy alapértelmezetten gyűjtsön adatokat a Jira, Confluence és más felhős szolgáltatásán keresztül AI-fejlesztései képzéséhez.

Az Atlassian két típusú adatot tervez gyűjteni, a metaadatokat és az alkalmazáson belüli adatokat. A metaadatok közt említi a Confluence-oldalak olvashatósági pontszámait és összetettségi besorolásait, a tartalomhoz rendelt feladatokat, az oldalak szemantikai hasonlóságára vonatkozó értékeket, a Jira-munkaelemek story pointjait és a Jira Service Management SLA-értékeket. A cég közlése szerint minden metaadatot aggregál és anonimizál felhasználás előtt, így nem kerülnek be a halmazba a személyes azonosítók, nevek és e-mail címek sem. Az alkalmazáson belüli adatok kategória az Atlassian-termékeken belül létrehozott tartalmakat foglalja magában, mint a Confluence oldalcímek és a szövegtörzs tartalma, a Jira munkaelemek címei, leírásai, megjegyzései, egyéni emoji-nevek, egyéni állapotnevek és egyéni munkafolyamat-nevek.

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. Az AI nem csak a fejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire.

Az ingyenes és standard csomagok felhasználóinak nem lesz lehetőségük leiratkozni a metaadatok gyűjtéséről, és bár az alkalmazáson belüli adatok gyűjtése alapértelmezetten engedélyezett lesz, de opcionális kikapcsolhatják. A prémium csomagokkal szintén kötelező metaadatgyűjtés zajlik majd, de az alkalmazáson belüli adatgyűjtés alapértelmezés szerint kikapcsolt beállítást kap. A vállalati szintű ügyfelek esetében egyik kategóriában sem lesz kötelező vagy alapértelmezett az adatgyűjtés.

Az ügyfél által kezelt titkosítási kulcsokat, az Atlassian Government Cloudot, az Atlassian Isolated Cloudot használó, illetve a HIPAA megfelelőségi követelmények alá eső ügyfelekre nem vonatkozik majd az adatgyűjtés, ahogy egyes kormányzati és pénzügyi szolgáltatási ügyfelekre sem.

A cég a gyűjtött adatokat legfeljebb hét évig őrzi meg, de ha az ügyfél augusztus 17. után felmond, vagy törli az Atlassian-alkalmazásait, az alkalmazáson belüli adatokat 30 napon belül eltávolítják az adathalmazokból. Azokra értelemszerűen nem vonatkoznak az új szabályok, akik augusztus 17. előtt felmondják szerződésüket, de a dátumot követően az új policy az összes fennmaradó ügyfélre az előfizetői szint alapján lesz érvényes.

A frissítés szembemegy az Atlassian korábbi álláspontjával, miszerint ügyféladatokat nem használnak fel AI-szolgáltatások betanításához vagy fejlesztéséhez. A vállalat láthatóan követi az iparági trendet, melyben a SaaS-szolgáltatók belülről gyűjtenek adatokat saját modelljeik és funkciók fejlesztéséhez az anonimizálás ígéretével. A nem vállalati ügyfelek kötelező metaadat-gyűjtése azonban adatvédelmi aggályokat vet fel még akkor is, ha az azonosítókat eltávolítják, mivel a telemetria feltárhatja a projekt struktúráját és teljesítménymintázatait. Az anonimizált adatok hét évig történő megőrzése pedig idővel növeli a kitettségséget, és terhet ró azokra az ügyfelekre, akiknek hosszú adatmegőrzési auditokra van szükségük.