Jóval kevesebb PC fogyhat idén, értékben viszont nő a piac

A korábbiak során becsülthöz képest is jelentősebb mértékben zuhanhat be volumenben a PC-piac idén - az elmúlt hetekben egyik piackutató a másik után adta ki meglehetősen pesszimista előrejelzéseit, melyek minden eddiginél nagyobb eséssel kalkulálnak a memóriapiaci ellátási zavar és a kiéleződő közel-keleti helyzet együttes hatásai miatt.

Az egyik legnagyobb nevű piackutatónak számító IDC a március 12-én közzétett módosított előrejelzésében már 11,3%-os darabszám-eséssel számol az idei évre, ami jelentős korrekció a tavaly novemberi előrejelzéshez képest, mely még "csak" 2,4%-os mínusszal számolt.

A memóriapiacon kialakult példátlan túlkeresleti állapot a piackutató szerint 2027-ban is kitart majd, a helyzet pedig a geopolitikai eseményekkel súlyosbítva annyira gyorsan eszkalálódik, mely gyakorlatilag lehetetlenné teszi a megalapozott döntéshozatalt az iparág legnagyobb szereplői számára.

Bár a volumen jelentős mértékben csökken, a piac értékben mégis nőhet majd idén az IDC szerint az átlagárak növekedésének köszönhetően. A cégnél úgy látják, hogy a gyártók idén nagyjából 274 milliárd dollár összértékben adhatnak majd el PC-ket, ami 1,6%-os növekedést eredményezhet az előző évhez képest.

A piackutatók egyébként nagyjából hasonló zuhanásra számítanak a szegmensben, az Omdia és a Gartner az elmúlt napokban rendre 12 és 10 százalékos volumencsökkenést prognosztizált az idei évre, azzal, hogy egy-két éven belül búcsút inthetünk a korábbi belépő árszintnek, melyet többnyire 500 dollár alatt húznak meg a piackutatók.

Az Omdia szerint ennek a kategóriának az eladási mennyisége idén 28%-kal zuhanhat be, a Gartner elemzője pedig februárban konkrétan kijelentette, hogy 2028-ra kompletten el fog tűnni ez az árszegmens a piacról.