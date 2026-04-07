Két legyet ütött egy csapással a Broadcom

Továbbra is a Broadcom lesz az első számú gyártópartnere a Google mesterséges intelligencia adatközpontokba szánt saját fejlesztésű tensor processzorainak (TPU), emellett a cég egy jelentős kapacitásról szóló beszállítói szerződést is tető alá hozott az Anthropic-kal - jelentette be a vállalat hétfőn.

A megállapodások részeként a Broadcom 2031-ig biztosan az elsődleges gyártója lesz a Google újgenerációs AI-rackjeiben található TPU-knak, illetve egyéb, elsősorban hálózati komponenseknek, ezzel egyben eloszlatva azokat a korábbi spekulációkat, melyek szerint a Google a MediaTek képében új partnert talált.

A Broadcom bábáskodott a Google korábbi összes TPU-jának a születésekor is, a most bejelentett megállapodás ezt az időszakot terjesztette ki további öt évvel.

Az Amerikai Tőzsdefelügyelet számára benyújtott iratokból az is kiderül, hogy a vállalat fontos beszállítói szerződést kötött az Anthropic-kal, mely éppen vérre menő vitát folytat a Pentagonnal, kilátásai ettől függetlenül meglehetősen pozitívnak tűnnek, hiszen árbevétele tavaly meghaladta a 30 milliárd dollárt, és már most több mint ezer (nagy)vállalati ügyféllel rendelkezik.

Az ügylet eredményeként az Anthropic 2027-től fokozatosan 3,5 gigawattnyi AI-számítási kapacitáshoz juthat majd a Broadcom által szállított Google TPU-k révén.

A Broadcom mindeközben az Anthropic első számú riválisával, az OpenAI-jal is együtt dolgozik egy házon belül fejlesztett AI-feldolgozóegység létrehozásán, melynek gyártása az eredeti tervek szerint már tavaly elindult volna, azóta azonban nem érkeztek hírek arról, hogy a chip nagy volumenű termelése megindult volna.