A Broadcommal kezdi meg saját AI-chipjei gyártását az OpenAI

Februárban már látszódott, hogy jól halad az OpenAI első, saját tervezésű adatközponti processzorának gyártás-előkészületi fázisa. A ChatGPT-t fejlesztő cég első, házon belül készült, AI-tanítási feladatokra optimalizált processzorának tervezési folyamata a friss információk szerint lezárult, ezt követi a próbagyártás illetve a tesztelési fázis, mely az iparági sztenderdek alapján legalább fél évet vesz igénybe.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy az OpenAI első saját gyorsítóchipjének tömeggyártása 2026-ban kezdődhet meg az egyetlen szóba jöhető bérgyártónál, a TSMC-nél – a helyzet viszont mostanra változott, és már arról szól a fáma, hogy ez a Broadcom feladata lesz. A chipgyártó vezérigazgatója, Hock Tan csütörtökön egy meg nem nevezett ügyféllel kötött 10 milliárd dollár értékű megrendelésről számolt be, és bár a cég hivatalosan nem erősítette meg a hírt, de az ügyhöz közeli források beszámolói szerint az OpenAI-ról van szó.

A házon belül fejlesztett adatközponti processzor új alkupozíciót nyithat meg az OpenAI számára a legnagyobb beszállítókkal, azok közül elsősorban az Nvidia-val szemben. Ettől függetlenül az első szériák a pletykák alapján csak limitált számban lesznek jelen a vállalat adatközponti infrastruktúrájában, a továbbfejlesztett példányok hatékonysági mutatói alapján ez az arány azonban a későbbiekben változhat.

A nagy technológiai multik közül hasonló stratégiát követ az Amazon, a Google és a Microsoft is, ezek a cégek ugyanakkor többévnyi fejlesztést követően a mai napig nem rendelkeznek olyan házon belüli célhardverrel, mely teljesítményében akár csak megközelítené az Nvidia Hopper vagy Blackwell szériájú chipjeit.

Az OpenAI-n belül a tervezési munkálatokért egy Google-től átigazolt vezető mérnök, Richard Ho felel, aki az Alphabet leányvállalatának saját adatközponti megoldásainak fejlesztéséhez is hozzájárult. Ho a Reuters szerint jelenleg egy 40 főből álló mérnöki csapat élén dolgozik, ami létszámát tekintve az iparági átlaghoz képest kifejezetten szerénynek mondható. Ebbe a tervezési folyamatba már besegített partnerként a Broadcom is.