Bemutatkozott a Nothing első igazi csúcsmobilja

A OnePlusból kivált, Carl Pei által gründolt Nothing az okostelefon-piac egyik, ha nem a legkülöncebb szereplője manapság, a teljesen öncélú, de mégis működő dizájnnal és interfésszel, na meg az alacsony gyártási volumen dacára kifejezetten jónak számító ár/érték aránnyal. Ezt a sort töri meg a cég első valódi felsőkategóriás Phone (3) modellje, mely jelzőt indokolja, hogy a kamera, a chip és az ár is drágább komponensek. A Nothing a többi nagy okostelefon-márkától eltérően nem ragaszkodik semmilyen éves frissítési ciklushoz, a Nothing Phone (2) már két éve, 2023-ban került piacra.

Az előlapon egységes, 1,87 mm-es keret fut körbe, amely a Phone (2)-nél 18%-kal vékonyabb. Alapvetően egy 6,67"-os AMOLED kijelzővel felszerelt készüléket kap a vásárló FHD+ felbontással, és 120 Hz-es képfrissítéssel, és ide került egy 50 megapixeles szelfikamera is az ujjlenyomat-olvasóval egyetemben.

A tervezési csavar inkább a hátlapon érhető tetten: a nagy újítás az úgynevezett Glyph Matrix névre keresztelt, dot mátrix stílusú monokróm mikro-LED kijelző, amely már nem csak látványos stíluselem, de a „fő” kijelzővel eltöltött idő csökkentésében betöltött szerepével nyer több értelmet. Másodlagos kijelzőként az a feladata, hogy az alkalmazásspecifikus figyelmeztetésektől kezdve az érintés alapú értesítéseken át prezentálja a legfontosabb információkat tömören a felhasználónak.

Emellett szórakoztató mikroélményeket és – szolgáltatásokat kínál, például stoppert, digitális órát, különböző minijátékokat lehet előhívni és megjeleníteni rajta. Mivel a későbbiekben a forráskód hozzáférhetővé válik az ígéretek szerint, ezeknek a szolgáltatásoknak a sora bővülhet. Szoftveres újdonság még a Flip to Record funkció, amivel a megbeszélések hanganyagának átírása és összefoglalása egy mozdulattal intézhető, és elérhető egy univerzális keresősáv is, amely mindent megtalál a névjegyektől a fényképekig, és alapvető tényszerű kérdésekre is választ ad.

A szintén hátlapon elhelyezett fizikai gomb szerepe nem csak az, hogy interakcióra adjon lehetőséget a Glyph mátrix-szal, de a Nothing OS 3.5 operációs rendszer egyéb funkcióinak vezérléséért is felelős. Az Android 15-tel és Nothing OS 3.5-tel érkező készülék esetében a cég 5 Android főverziót és 7 év biztonsági támogatást ígér.

A készülék belsejében negyedik generációs Snapdragon 8s chip dolgozik, ami ugyan nem a legcombosabb komponens, de tisztességes teljesítményt kínál, az energiát pedig egy 5150 milliamperórás szilícium-karbon anód telep szolgáltatja, ami több mint egy napnyi működést ígér. Ez egy viszonylag új technológia, ami megkönnyíti a nagyobb akkumulátorok beépítését a kisebb telefonokba. Bár az új modell csak hajszálnyival, 0,2 milliméterrel vastagabb az elődjénél, az 5150 mAh-s telep jóval nagyobb, mint az elődbe rakott 4700 mAh-s telep. Töltés terén adott a 65W-os vezetékes és 15W-os vezeték nélküli gyorstöltés.

A kamerarendszert egy 50 megapixeles, optikailag stabilizált főegység, egy 50 megapixeles ultraszéles látószögű szenzor és egy periszkópos kialakítású szintén 50 megapixeles egység alkotják, amivel háromszoros optikai zoom válik lehetségessé. A készülék további jellemzői még a vezetékes és vezetékmentes töltésmegosztás, az NFC-támogatás, az IP68-as védelem, valamint a WiFi 7 és eSIM támogatás.

A Nothing Phone 3 fekete és fehér színekben válik elérhetővé hazánkban július közepétől. A 12/256 GB-os verzió bruttó fogyasztói ára 364 990 forinttól, míg a 16/512 GB-os verzió bruttó fogyasztói ára 399 990 forinttól várható. Ezzel az árazással kicsivel olcsóbb, mint egy iPhone 16 vagy mint a Samsung Galaxy S25.