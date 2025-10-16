A kedvezőtlen környezet ellenére nőttek az okostelefon-eladások

Tovább folytatódott a globális okostelefon-piac magára találása az idei harmadik negyedévben, derül ki az IDC piackutató legfrissebb előzetes számaiból. A növekedés motorját ezúttal elsősorban a prémium szegmens jelentette, azon belül a piacot vezető Samsung és az Apple tudott sokat erősödni - a negyedévben leszállított 322,7 millió készülékből összesen nagyjából 120 milliót ez a két cég gyártott.

Saját magához viszonyítva a legjobb eredményt a július elejétől a szeptember végéig tartó időszakban az Apple érte el, mely azt jelzi, hogy az iPhone 17 sorozat premierje kifejezetten jól sikerült, a kereslet pedig az előző évekkel összehasonlítva élénkebbnek tűnik az újdonságok iránt. A cég éves szinten 2,9%-kal tudta növelni eladásait, ezzel 58,6 millió iPhone-t szállított a periódusban.

Ám ezzel is elmaradt a piacvezető Samsunghoz képest, mely a 6,3%-os növekedést az IDC szerint elsősorban az új generációs foldable modellek, a Galaxy Z Fold 7 és Z Flip 7 iránti minden korábbinál nagyobb keresletnek köszönhető, emellett a Samsungnál, illetve az androidos riválisoknál az AI-képességek is kezdenek egyre vonzóbbá válni a vásárlók számára, különösen mivel azok elérhetősége fokozatosan csorog le a középszegmensbe.

A piackutató szerint a harmadik helyen álló Xiaomi elsősorban Európában és Latin-Amerikában tudta megerősíteni pozícióit, míg a listára visszakerülő Transsion az eredeti célpiacán, Afrikában erősödött elsősorban az alső-közép szegmensben képviselt kompetitív portfóliójának köszönhetően.

Az IDC-nél úgy látják, hogy az év utolsó negyedévében is kitart majd a növekedés lendülete, többek között a szezonális hatásoknak köszönhetően, a vevők pedig várhatóan elsősorban az újabb, AI-képességekkel felvértezett típusokat fogják keresni az év utolsó három hónapjában.