AI-jal pakolja tele a Salesforce a Slacket
A munkahelyi üzenetküldő egyre inkább túllép eddigi szerepkörén, és digitális munkatárssá próbál válni.
Aktívabban szervezi az AI köré üzleti tevékenységét a Salesforce, aminek ékes bizonyítéka, hogy kedden Marc Benioff vezérigazgató bejelentette a Slack új kiadását, amivel a korábbi munkahelyi üzenetküldőből szerepből egy funkcionálisabb személyes asszisztenssé hízik az alkalmazás. A Slackbot több mint 30 új képességgel bővül, ami az eddigi legkiadósabb funkciófrissítés a 2021-es felvásárlás óta. Mindennek alapját az Anthropic Claude modellje adja a két cég közti partnerségnek köszönhetően.
A Slackbot január 13-án először vált általánosan elérhetővé a Business+ és Enterprise+ előfizetők számára. A frissítéssel a kvázi Slackbe épített AI-ügynök a vállalati felhasználáshoz kapcsolódó feladatok széles köréhez tud majd asszisztálni, például felismeri a munkavégzéshez kapcsolódó mintákat, elemzi az üzeneket, és jegyzeteket készít a megbeszélésekről a Zoom, Google Meet és más szolgáltató alkalmazásán belül is. Mindez felvet bár érdekes kérdést a munkahelyi megfigyeléssel kapcsolatban, különösen nagyvállalati környezetben, de a vezetőség szerint a Slackbot nem tud automatikusan rálátni a képernyő tartalmára, a felhasználóknak manuálisan kell rögzíteniük a képernyőképeket, és a szervezet által beállított jogosultságokat használja csak fel.
A Slack képes lesz feladatokat végrehajtani harmadik féltől származó eszközökön keresztül a Model Context Protocol (MCP) segítségével. Az MCP kliens integrációjával a Slackbot Google Diákat hozhat létre, Google Dokumentumokat készíthet, és interakcióba léphet a Slack Marketplace több mint 2600 alkalmazásával és a Salesforce AppExchange több mint 6000 alkalmazásával.
A legérdekesebb újdonság az úgynevezett „AI-Skills” funkció, mely lényegében újrahasználható instrukciós készleteket jelent ismétlődő feladatok végrehajtásához. A csapatoknak így elég egyszer meghatározniuk az utasításokat és a kimeneti formátumot, amit később bármikor végrehajthatnak vagy megoszthatnak másokkal. Ugyan a Slackbot már rendelkezik egy beépített tárral a leggyakoribb munkafolyamatokhoz, de a felhasználók így saját maguk is készíthetnek „sablonokat”. Kibővül a platform egy mélykutatási móddal is, amivel a Slackbot kiterjedt, többlépésből álló vizsgálatokat tud végrehajtani körülbelül négy perc alatt.
A kedden bejelentett kiadás legfontosabb funkció közé tartozik még a Slackbe épített natív CRM, ami főleg azokat a kisvállalkozásokat célozza meg, melyek még nem rendelkeznek dedikált ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerrel. A kisvállalatok jellemzően életciklusuk elején, gyakran az ingyenes szinten kezdik el használni a Slacket, és az ügyfélbeszélgetéseik már ezeken a csatornákon és közvetlen üzeneteken keresztül zajlanak. A Slack natív CRM-je hozzá tud férni ezekhez a csatornákhoz a beszélgetések elemzés céljából, így illeszkedve a Salesforce azon stratégiájához, hogy a Slacket egy üzleti operációs központtá alakítsa.
Rob Seaman, a Slack ügyvezető alelnöke és vezérigazgatójának nyilatkozata szerint a Slack idővel „ügynöki operációs rendszerré” alakul, legalábbis ez a cél. Épp ezért az új kiadás jelentősége nagyobb egy egyszerű funkciófrissítésnél, hiszen azt a trendet tükrözi, hogy az AI a munkahelyeken is beépül a folyamatokba a kommunikációs platformokon keresztül. Ezzel a cég erősebbet rúgna oda a Microsoftnak, mely az elmúlt két évet azzal töltötte, hogy a Copilot asszisztenst minél jobban bevonja produktivitási termékeibe, és a Google is hasonlóan agresszív a Gemini Workspace-be integrálásával.