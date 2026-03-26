Közel a kor, amikor személyi kell a technológia használatához

A dohánytermékek és alkoholos italok vásárlására vonatkozó szabályozást követően rövidesen elérkezhet az a korszak, amikor a technológia teljes körű használatához is kötelező lesz igazolni a felnőttkort: az Apple a brit kormány nyomására bevezette a kötelező életkor-ellenőrzést az iPhone-ok esetében - egyelőre csak a helyi felhasználókra vonatkozóan.

Hitelkártyát, személyit kérek felmutatni!

Az iOS operációs rendszer kedden érkezett, 26.4-es verziójának egy kevéssé dokumentált újdonsága a Nagy-Britanniában élő felhasználók számára a frissítéssel élesedő életkor-ellenőrzés, mely során a készülékek használóinak igazolniuk kell, hogy betöltötték a 18. életévüket, ellenkező esetben több, az Apple által pontosan meg nem határozott szolgáltatáshoz nem férhetnek hozzá, illetve nem tölthetnek le bizonyos alkalmazásokat az App Store-ból.

A frissítést követően a héten a fentieknek megfelelően több millió brit iPhone-felhasználó készülékének kijelzőjén jelent meg a felirat, miszerint a helyi jogszabályoknak megfelelően meg kell erősíteniük az életkorukat, ha meg akarják változtatni az eszközszintű tartalomkorlátozást.

A folyamat az Apple weboldalán szereplő információk szerint elvégezhető a személyi igazolvány befotózásával, illetve a bankkártyaadatok ellenőrzésével - utóbbi esetben hitelkártya bemutatása (pontosabban az Apple Pay-hez rendelése) szükséges, feltételezhetően azért, mivel hiteltermékhez eleve csak felnőtt korú felhasználó juthat hozzá. Az Apple ezen felül ellenőrizheti az adott Apple ID aktiválása óta eltelt időszak hosszát is a megerősítéshez.

A fentiek alapján a legbiztosabb módszer a személyazonosító igazolvány bemutatása az Apple-nek, ami máris komoly felzúdulást váltott ki különböző felhasználói fórumokon. Legfőképpen azért, mert az ellenőrzés semmilyen módszerrel nem úszható meg, emellett az érintettek egy része szerint valójában nem is az életkor ellenőrzéséről szól a folyamat, az Apple pedig olyan adatokat kér be a felhasználóktól, melyeket nincs jogalapja kezelni.

Önkéntes rendőrség

Utóbbi kételyeknek abból a szempontból van némi alapja, hogy az online jelenlétet szabályozó, a jogalkotási folyamat során számos parázs vitát szító Online Safety Act a közösségimédia-szolgáltatókkal és a felnőtt tartalmat kínáló online felületekkel ellentétben nem ír elő semmilyen életkor-ellenőrzési kötelezettséget az alkalmazás-piacterekre és a mobilos operációs rendszerekre vonatkozóan.

A brit hírközlésszabályozó szerv, az Ofcom szerdai közleményében ugyanakkor előremutatónak nevezte és méltatta az Apple lépését, kiemelve, hogy az ellenőrzés bevezetése komoly győzelem a helyi gyermek- és családvédelem számára.

A Starmer-kabinet tavaly év végén vetette fel, hogy az okoseszköz-gyártóknak eszközszintű szűrést kellene bevezetniük a felnőtt tartalmak, különösképpen a meztelenséget ábrázoló képek kiszűrése érdekében, ám eddig nem hozott kötelező érvényű szabályokat ennek megvalósítására.

Az Ofcom és a brit kormány témában hozott intézkedéseit árgus szemmel figyeli több európai és más régiós nemzet, melyek szintén keresik a módját a fiatalkorúakra potenciálisan káros tartalmak visszaszorításának. Európában egyelőre inkább a közösségimédia-szolgáltatások használatát tennék életkorfüggővé egyes országok élükön Spanyolországgal és Franciaországgal, a brit parlament ugyanakkor március elején leszavazta az erről szóló törvénymódosító indítványt.