Marad a mobilszolgáltatóknál a kulcsfontosságú spektrum

Nem lesz változás az egyik kulcsfontosságú, mobilszolgáltatások nyújtására alkalmas középsávú spektrum használatában a következő minimum 15 évben, miután mindhárom hazai mobilcég (Telekom, One, Yettel) megállapodott, illetve közel áll a megállapodáshoz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) a rendelkezésére bocsátott 2100 MHz-es frekvenciablokkok használati licencének 2042-ig tartó (és opciósan további 5 évvel kiterjeszthető) meghosszabbításáról.

Az összesen 9 darab 5 MHz duplex blokkra vonatkozó rádióspektrum-használati jogosultság eredetileg 2027 júniusában járt volna le, a hatóság ehhez képest jóval hamarabb, idén februárban, azaz több mint egy évvel a lejárat előtt egyeztetést kezdett a piaci szereplőkkel a megújításról.

Mivel új szereplő a hazai piacon az előző, 2019-es hosszabbítás óta nem jelent meg, illetve stratégiai fontosságú sávrészekről van szó, aligha volt kérdéses, hogy a jelenlegi használók érdekeltek lesznek a hosszabbításban.

A 2100 MHz-es sávot eredetileg elsősorban 3G-szolgáltatások nyújtására használták fel a mobilcégek, majd a 2022-ben lezárult 3G-lekapcsolási folyamatot követően 4G, illetve 5G szolgáltatásokhoz csoportosították át az erőforrást.

A sávot elsősorban városi területeken használják, szolgáltatótól függően az 1800 és a 2600 MHz-es spektrumokkal kiegészítve a nagyobb forgalom elvezetésére megfelelő fedés mellett, míg a C-sávot (3,5-3,6 GHz) a kifejezetten sűrű belvárosi területeken vetik be, akár gigabitképes sávszélességet kínálva a klienseknek.

A 2100 MHz-es spektrumkeretet érintően 2024-ben két hazai mobilcég, a Magyar Telekom és a Yettel Magyarország a hatóság jóváhagyásával megállapodást kötött arról, hogy előbbi átruházza utóbbinak a rendelkezésére álló keret egy 2x5 MHz-es duplex blokkját, ezzel ebben a sávban teljesen kiegyenlítetté vált a mezőny spektrumkapacitása.

Az érintettek közül a Telekom és a Yettel már aláírta a meghosszabbításról szóló hatósági szerződést, a One esetében ez a HWSW információi szerint a napokban várható.