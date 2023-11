Már nem csak vesszük, ki is használjuk az okostévéket

Kifejezetten az aktív felnőtt korosztály (18-59 éves korcsoport) videós és egyéb platformokra vonatkozó fogyasztási szokásaira volt kíváncsi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete egy májusi panelkutatásban, melynek eredményeit most tette közzé weboldalán a hatóság.

A kutatás egyik fő motívuma, hogy tovább nőtt az internetre csatlakozó tévékészülékek aránya, lefedettsége a magyar háztartásokban, így a második negyedévben elérte a 68%-ot. az idei kutatás eredményeiből emellett kiderült, hogy az előző évhez képest még többen használják ki az okostévé kínálta lehetőségeket, legyen az egyszerű internet böngészés, vagy akár az interneten keresztül történő tévés tartalomfogyasztást lehetővé tévő applikációk használata.

A kérdőíves kutatás eredményei azt mutatják, hogy a 18-59 éves internettel rendelkezők fele használ internetet a tévé képernyőjén keresztül, míg tavaly ez még csupán 38% volt.

A célcsoport 30%-a szokott nézni videótartalmat okostévé applikáción keresztül, 9%-uk csaknem minden nap néz interneten keresztül videókat a tévé képernyőjén, és 10%-uk nyilatkozott úgy a lekérdezéskor, hogy éppen az azt megelőző napon is nézett ilyen módon videótartalmat. Ez bizonyult a legjellemzőbb alternatív képernyőhasználatnak.

A második legjellemzőbb használat, mely a célcsoport közel egynegyedénél (24%) szokott előfordulni, a pendrive vagy egyéb csatlakoztatott külső merevlemez segítségével, a tévé képernyőjén keresztül történő filmnézés, sorozatnézés, mely a tavalyi 29%-hoz képest alacsonyabb, továbbá 13%-a csak havonta néhány alkalommal teszi ezt, mely szintén csökkenést jelent a tavalyi 17%-hoz képest.

Harmadik helyen áll a tévéhez csatlakoztatott/tükrözött eszközsegítségével történő videótartalom nézése 23%-kal, majd őt követi az online zenehallgatás 16%-kal (vs. 2022: 5%), valamint a rádióhallgatás 8%-kal. A célcsoport 7%-a szokott a tévé képernyőjén videójátékkal játszani, és mindössze 4% néz videós tartalmat játékkonzolon keresztül - mutat rá a felmérés.

Korosztályos szokások

Az egyes korcsoportokon belül a tévés használati szokások nyilvánvalóan különbözőek. A 18-59 éves, internettel rendelkezők korcsoportos bontásban történt vizsgálata kimutatta, hogy ennél a korcsoportnál a legalacsonyabb a standard tévé 30 napon belüli használata (81%) a többi korcsoporthoz képest, ugyanakkor kiemelkedő a videómegosztók használata (95% vs. átlag 83%), a külföldi weboldalak látogatása (44% vs. átlag 29%), valamint az előfizetéses streaming szolgáltatások 30 napon belüli használata (75% vs. átlag 59%), és a podcastok hallgatása is messze átlag feletti (28% vs. átlag 22%).

forrás: NMHH

A 30-39 évesek körében a legtöbb hagyományos platform használati aránya átlag körüli. Egyes platformok esetében fogyasztásuk továbbra is elsősorban a 18-29 évesekére hasonlít: ilyen a videómegosztók és külföldi weboldalak átlag feletti használata, ugyanakkor tavalyhoz képest ez már nincs így a közösségi média videós tartalmainak használatakor. Ebben teljesen az átlaghoz közelít, mint ahogy a rádió, a TV-csatornák weboldalainak használata is. Átlag alatti arányban olvasnak nyomtatott sajtót, - ebben már nem hasonlítanak az idősebb korosztályokhoz – és valamennyi korosztálytól eltérnek az online TV szolgáltatások használatában, mely az ő körükben a legmagasabb 16%-kal az átlag 8%-hoz képest.

A 40-49 éveseknél a standard TV nézése, a rádióhallgatás, a nyomtatott sajtó olvasása, az előfizetéses streaming (61% vs. átlag 59%) és az online TV szolgáltatások használata átlag feletti, a többi platform használati aránya pedig átlag körülinek mondható.

Végül az 50-59 évesek esetében a standard TV használata átlag feletti, és a legmagasabb valamennyi korcsoporthoz viszonyítva, mint ahogy átlag feletti a nyomtatott sajtó (43% vs. átlag 27%) és a rádió használata is. Az átlagtól leginkább a videómegosztók, az előfizetéses streaming szolgáltatások és a podcastok fogyasztása tér el, melyek átlag alattiak.