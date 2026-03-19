Ingyenes VPN-t kap a Firefox, némi kompromisszummal

Egy ideje, egészen már tavaly október óta lehet hallani arról, hogy a Firefox böngésző a jövőben beépített VPN-es védelmet kap, ennek most hivatalos dátuma is van: március 24-én érkezik a 149-es kiadás, amivel korlátozott körben elindul a funkció éles tesztje. Az újdonságot első körben az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság területéről internezők próbálhatják majd ki a szélesebb körű bevezetés előtt.

A modern WireGuard protokollra épülő, beépített VPN ugyan jól hangzik, de a hagyományos teljes értékű VPN-szolgáltatás szintjét nem lehet tőle várni a korlátozottabb képességek miatt. A Mozilla által fejlesztett funkció lényegében egy plusz védelmi réteget ad a böngészőben végzett folyamatokhoz: aktiválás után a generált internetes forgalom egy része a Mozilla proxy-szerverén keresztül halad át, hogy elfedje a felhasználó valós IP-címét és titkosítsa a kommunikációt. Így a weboldalak, hirdetési hálózatok vagy internetszolgáltatók nehezebben tudják nyomon követni a felhasználó tevékenységét vagy meghatározni a valódi tartózkodási helyét.

A Firefox megoldása azonban csak a böngészőn belüli forgalmat védi, az operációs rendszer többi alkalmazása, mint az e-mail kliensek, játékok vagy más böngészők továbbra is a normál internetkapcsolaton keresztül kommunikálhatnak. Nem alkalmas a funkció a regionális tartalmak feloldására sem, vagy szerver kiválasztására. A Mozilla fizetős megoldást is kínál a böngészőn kívül, ami viszont az egész eszközre vonatkozóan titkosítja a forgalmat, tehát a böngészőbe épített VPN inkább csak egy kiegészítő adatvédelmi funkció, mint teljes körű biztonsági megoldás. További előnye azonban, hogy ingyen és egyszerűen használatba vehető telepítés vagy bővítmény nélkül, havi legfeljebb 50 GB adatforgalomig.

A szűk körűen hozzáférhető szolgáltatás aktiválásához feltétel egy Mozilla-fiók létrehozása. A fejlesztő hangsúlyozza, hogy a rendszer nem naplózza a felhasználók böngészési előzményeit vagy az általuk megnyitott weboldalakat, csak minimális mennyiségű technikai adatot gyűjt a kapcsolat állapotáról vagy a felhasznált adatforgalom mennyiségéről, legfeljebb három hónapig tárolva.