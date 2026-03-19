Összeakasztotta a bajszát az Apple a vibe coding appokkal

A vibe codingról, mint jelenségről tavaly óta beszélnek aktívabban a fejlesztők, miután a különféle kódolási asszisztensként használható AI-eszközök használata egyre elterjedni tűnik a fejlesztési feladatokhoz, és lehetővé tette, hogy a kevésbé tapasztalt felhasználók/fejlesztők is akár komplett alkalmazásokat vagy weboldalakat hozzanak létre.

Az ismert eszközök közt említhető a Google által felvásárolt Replit és a Vibecode, amik most azzal kerültek be a hírekbe, hogy az Apple nem engedte át a legutóbbi frissítéseiket az App Store-on keresztüli terjesztéshez. Ennek nyomán megindult a találgatás, hogy a cupertinói cég esetleg szándékosan akadályozná a vibe coding appokat, de a hivatalos indoklás szerint egyszerűen arról van szó, hogy a két említett szolgáltatás sértette a App Store régóta fennálló egyes szabályait.

Az egyik ilyen szabály, hogy a terjesztett appok nem futtathatnak olyan kódot, ami megváltoztatja a saját vagy más alkalmazások működését, nem olvashatnak vagy írhatnak adatokat a kijelölt tárolóterületen kívül. Az edukációs célokat szolgáló oktatási alkalmazások ugyan korlátozott körülmények között letölthetnek kódot, de ez nem jellemző, és ebben az esetben a felhasználó számára teljes mértékben láthatóvá és szerkeszthetővé kell tenni az alkalmazás által biztosított forráskódot.

A vibe codingra használható appok egy része támogatja az Apple eszközeire való szoftverfejlesztést is, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy a közelmúltban kiugrott a beküldött appok száma, és lassult a jóváhagyási folyamat a terjesztéshez szükséges engedélyezéshez.

Az Apple hangsúlyozta hivatalos válaszában, hogy ezek a szabályok nem kifejezetten a vibe coding ellen vannak, de források szerint a cég már hajlandóságot mutatott a frissítések jóváhagyására azután, hogy a Replit és a Vibecode fejlesztői beleegyeztek bizonyos feltételekbe. A Replit és ahhoz hasonló eszközök a felhasználó kérésére generált appot az eredeti appon belül jelenítik meg beágyazott webes nézetben, ami az Apple szerint kifogásolható gyakorlat, és a külső böngészőben való megjelenítést követelte meg a fejlesztőktől. A Vibecode esetében a felülvizsgáló csapat jelezte, hogy jóváhagyná a frissítéseket, ha a fejlesztők eltávolítanák az alkalmazásból a kifejezetten Apple eszközökhöz készült szoftverek létrehozásának lehetőségét.

A kritikusok szerint az Apple a feltételekkel rontja a vibe coding appok használhatóságát, és visszafogja a növekedésüket is. A januárban kiadott utolsó frissítés óta a Replit mobilalkalmazása az első helyről a harmadikra ​​esett vissza az Apple ingyenes fejlesztői eszközeinek rangsorában, amit a cég részben a frissítések csúszásával magyaráz.