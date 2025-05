Meredeken esnek Kínában a külföldi okostelefon-márkák eladásai

Egyre kétségbeejtőbb helyzetben vannak a külföldi szereplők a kínai okostelefon-piacon, a helyi gyártók (pl. Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo) rendre előzik a Samsungot és az Apple-t az eladási összesítésekben, ráadásul a kínai-amerikai vámháború sem teszi egyszerűvé az importőrök helyzetét. A nagy külföldi szereplőknek azonban most elsősorban más miatt főhet a fejük.

A kínai kormány idén januárban indított állami támogatási programjában a kínai elektronikai gyártók (beleértve az okostelefon-gyártókat) által piacra dobott, bizonyos árszint (6000 jüan, azaz kb 830 dollár) alatt értékesített kütyük vételárából 15%-ot visszatérít, ami jelentős versenyelőnyt biztosít a kínai okostelefon-modellek számára.

A hazai gyártású termékek fogyasztását ösztönző program rendkívül népszerű Kínában, a január 20-it rajtot követő második hónapban a kereskedelmi minisztérium adatai szerint 42 millióan éltek a lehetőséggel, az általuk vásárolt digitális eszközök értéke pedig meghaladta a 66,95 milliárd jüant (átszámítva nagyjából 9,3 milliárd dollárt).

Mindez komoly nyomot hagyott a helyi okostelefon-piacon is, ami főképp az Apple-nek fájhat, hiszen a 6000 jüanes árplafont gyakorlatilag mindegyik új iPhone áttöri. A CAICT (China Academy of Information and Communications Technology) adatai szerint az év harmadik hónapjában 1,8 millió, külföldről származó okostelefon kelt el Kínában, az eladások ezzel gyakorlatilag megfeleződtek az előző év azonos időszakához képest.

Az Apple számára az eladások visszaesése a kínai okostelefon-piacon újabb gyomros lehet a vámháború jelentette kihívások mellé, melyet a cupertinói cég folyamatos akciózásokkal és újabb partneri megállapodásokkal igyekszik ellensúlyozni. A cég legutóbb az Alibaba-val egyezett meg arról, hogy a kínai technológiai multi szállítja majd az AI-modellt az Apple Intelligence mesterséges intelligencia csomaghoz.