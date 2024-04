Greenwashing vagy valós előny a felújított mobil?

Április 22-én, a Föld napja alkalmával kiadott sajtóközleményében hosszasan ecseteli a Magyar Telekom, hogy a cég mennyire sokat tesz a fenntarthatóságért, a klímavédelemért vagy éppen a digitalizációért, melynek részeként tavaly ősszel Európa egyik legnagyobb, okostelefonok felújítására és disztribúciójára szakosodott vállalatával, a Recommerce-szel karöltve felújított, prémium kategóriás okostelefonok forgalmazásába kezdett.

Nix rizikófaktor

Használt okostelefont vásárolni Magyarországon sokáig egyfajta szerencsejátéknak számított. Akár magánszemélytől, akár valamelyik "GSM-boltból" lett vásárolva a telefon, sosem tudhatta a vevő biztosan, mit kapott a pénzéért cserébe, illetve többnyire magára maradt a vásárlás után bármilyen problémával.

Míg a használtmobil-piacot hosszú évekig a vadkapitalista szemlélet hajtotta (a mai napig terjednek anekdoták a budapesti nagykörúton lévő elosztóközpontról, ahol egy sötét szobában cseréltek gazdát a ki tudja honnan származó mobilok és a köteg húszezresek), addig mára a gazdasági helyzetnek köszönhetően a használt, illetve felújított mobilok értékesítése annyira jó üzletté kezd válni, hogy a Telekomhoz hasonló nagy operátorok is belevágtak.

Ehhez csak egy megbízható partnerre volt szükség, ami a Telekom, majd a piacra nem egészen egy hónapja belépő Yettel Magyarország esetében is ugyanaz a cég, a francia Recommerce Csoport, mely tíz éve fogott bele a használt okostelefonok felújításába és értékesítésébe, ma pedig már évente több mint 800 ezer felújított okostelefont értékesít partnerei számára.

Eközben a független értékesítők is meglátták a lehetőséget a felújított készülékek piacában, így a Telekomhoz képest egy év előnnyel tört be a magyar piacra a kelet-európai ifjú titán, a Flip Technologies, mely egyébként éppen a Telekom miatt (a cég a Flip márkanév használója itthon) volt kénytelen Rejoy néven elindulni Magyarországon 2022 szeptemberében.

A Rejoy az operátorokkal ellentétben az eladás mellett a használt mobilok felvásárlására is hangsúlyt helyez, a cég üzleti modelljének szerves részét képezi a magánszemélyektől felvásárolt készülékek felújítása és értékesítése. Szintén független szereplőként lehet tekinteni az Euronicsra is, mely szintén tavaly ősszel kezdett használt iPhone-ok forgalmazásába.

Mind az operátori, mind a független kínálatban abszolút felülreprezentáltak az Apple iPhone-jai, olyannyira, hogy a Yettel Magyarországnál és az Euronicsnél más típusok nem is kaphatók. A Rejoy rendre rendkívül szofisztikált statisztikákkal bombázza a sajtót az eladott készülékekre vonatkozóan, melyek többnyire a fentieket igazolják, így a legtöbben a 2020-as modellév után piacra került iPhone-okat (12-es és újabb modellek) rendelik, mivel ezek a készülékek még sokáig részesülnek szoftvertámogatásban, netán alkatrész-utánpótlásban.

A környezettudatosság fontos, de az ár még fontosabb

Azt mind a Telekom, illetve partnere, a Recommerce, mind pedig a Rejoy egyaránt hangsúlyozza, hogy a kelet-európai régióban Magyarországon képviseli magát a legnagyobb arányban a környezettudatos szemlélet, amikor egy vevő felújított mobil vásárlása mellett dönt (a kedvező ár ugyanakkor messze mindenek felett álló tényező hazánkban is).

forrás: recommerce

A felújított mobilok értékesítése az operátorok esetében ugyanazon a felületen (webshopon) keresztül zajlik, mint az újaké, illetve ugyanúgy meg lehet részletfizetéssel vásárolni ezeket a készülékeket, mint az újakat. Az árképzésnél ugyanakkor erősen épít a szolgáltató az ügyfélelköteleződésre, vagyis egyértelműen csak akkor éri meg használt mobilt vásárolni operátornál, ha mellette határozott idejű szerződést is köt a szolgáltatásra az ügyfél.

Példaként érdemes megnézni a felújított iPhone 12 Pro 128 GB-os változatát, mely a Telekomnál, a Yettelnél és a Rejoynál egyaránt megvásárolható. Listaáron a Telekom 210, a Yettel pedig 250 ezer forintért adja ugyanazt a készüléket (bár a felújított mobiloknál ez nehezebben értelmezhető, hiszen nincs két "egyformán használt" példány), ez az összeg 170 és 183 ezer forintra csökken, ha a vásárláskor leszerződünk a szolgáltatónál egy korlátlan adatot és hangot tartalmazó tarifára.

Ez a szerződéskötést követő két évben minimum 24 x 19990 Ft (Telekom) és 24 x 19490 Ft (Yettel) költséget jelent, azaz 470-480 ezer forint értékű további elköteleződést.

Míg új készülékek esetén az operátorok listaárait és a független (hivatalos) kereskedők árait tekintve jellemzően marginális a különbség (különösen az iPhone-ok esetében), addig a használt mobiloknál jelentős lehet az árkülönbség a két beszerzési forrást illetően.

A Rejoynál például a fenti iPhone 12 Pro 128 GB-os variáns (újszerű állapotban) jelenleg 190 ezer forintért szerezhető be, aki pedig biztosra akar menni, 14 ezer forintért új akkumulátorral is kérheti a készüléket, ami további évekkel tolhatja ki a telefon életciklusát.

Ilyen lehetőség az operátoroknál nincs, a felújított mobilok áramforrásának állapotáról csak annyit tudni, hogy a gyári, új kapacitás minimum 85%-án állnak, akinek pedig ez nem elég, saját mag kell gondoskodjon a cseréről.

A Samsung választékából egy szintén népszerű modellt, a Galaxy S22-t hasonlítottuk össze az operátori és a független kínálatban. A Telekomnál a felújított, 128 GB-os variáns 181 ezer forintos listaáron szerezhető be, míg a Rejoynál 150 ezerért (a Yettelnél felújított Samsung okostelefonok nem kaphatók). A Telekomnál ezúttal is tarifahűség bevállalásával csökkenthető a készülék ára - például 154 ezer forintra, egy 11990 Ft-os tarifára vállalt kétéves hűségszerződés árán.

A fentiek alapján, illetve a kínálat többi tagját böngészve is jól látszik, hogy a felújított mobilok esetében is megállja a helyét az az alapvetés, hogy elsősorban azoknak éri meg ilyen készülékeket a szolgáltatótól vásárolni, akik biztosak benne, hogy egyébként is a szolgáltató ügyfelei maradnak hosszú távon és/vagy kamatmentes részletre szeretnének vásárolni.

Az is látszik a fentiekből, hogy fenntarthatóság ide-, körforgásos gazdaság oda, az operátorok nagyjából ugyanúgy kívánnak keresni egy felújított mobilon, mint egy vadonat újon, vagyis

a szolgáltató számára - pusztán bevételi oldalról - édesmindegy, melyiket veszi egy ügyfél, a lényeg, hogy sikerüljön a hosszútávú elköteleződést megteremteni.

A használt, felújított mobilok forgalmazása tehát a jelenlegi trendek alapján jó eszköznek bizonyulhat e cél elérése érdekében, de közben persze az előfizetőknél is keletkezik előny, hiszen kedvező áron juthatnak hozzá versenyképes teljesítményű okostelefonhoz, a használtpiacot korábban vastagon átható rizikófaktor minimalizálásával.

Ezzel párhuzamosan - akárcsak az új értékesítésnél - megvan a helyük a piacon a Rejoy-hoz hasonló kereskedőknek is, melyek a szélesebb választékra, az elköteleződés nélküli, kedvezőbb vételárra és az olyan extrákra támaszkodhatnak, mint a webshopban szereplő tényleges termékfotók, netán az új akkumulátor beépítésének lehetősége.