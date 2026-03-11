A Meta is áthárítja a helyi adókat a hirdetőkre

Július elsejétől extra díjat számol fel a Meta Platforms a cég különböző felületein közzétett hirdetések után egyes európai országokban a helyi szabályozási terhek ellensúlyozása érdekében - jelentette be a cég a hét elején.

A vállalat weboldalán közzétett információk szerint a helyi díjak olyan országok célközönsége felé irányuló hirdetések esetén lesznek hozzáadva a hirdetési büdzséhez, ahol különböző helyspecifikus díjak - például digitális szolgáltatásadó - érvényesek. A cég hangsúlyozza, hogy a helyi díjak nem a vállalkozás letelepedési helye alapján lesznek kalkulálva, hanem a közönségalapon lesznek kivetve.

A Meta egyelőre hat európai országra irányulóan alkalmazza majd a fenti díjakat, mely 2-től 5 százalékig terjedhet, alapja pedig a megjelölt reklámbüdzsé. A díj Törökországban és Ausztriában a legmagasabb (5%-os) és az Egyesült Királyságban a legalacsonyabb (2%-os). A Meta szerint a joghatóságok és a díjak mértéke idővel változhat, ahogy egyre több kormány vezet be a digitális szolgáltatások után fizetendő adókat és egyéb, földrajzi helyen alapuló díjakat.

A földrajzi hely szerinti díjak formátumtól (kép vagy videó) függetlenül érvényesek a hirdetésekre, és a WhatsAppot kattintással megnyitó üzenetkampányokra, valamint a jelenleg a hirdetésekkel együtt számlázott marketingüzenetekre is kiterjednek. A helyi díjak nem alkalmazandók a WhatsApp semmilyen egyéb fizetős üzenetküldési szolgáltatására.

A díjaknak a magyarországi relevanciája is lehet júliustól, a 7,5%-os magyar reklámadó tervezett visszatérésével ugyanis a Meta ismét adóalannyá válhat hazánkban. A cég 2017-ben és 2018-ban csaknem négymilliárd forintnyi adót fizetett be a költségvetésbe, dacára annak, hogy jogászok eleinte úgy értékelték, hogy a cég platformjain közzétett hirdetések nem esnek az adó hatálya alá.