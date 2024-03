Bemutatkozott az M3-as MacBook Air

Tavaszi esemény helyett online rántotta le a leplet az Apple a legújabb MacBook Air modellekről, amelyek már előrendelhetők, március 8-án pénteken pedig elkezdődik a kiszállításuk. A 13 hüvelykes modell ára 1099 dollár (nálunk 530 ezer forint), míg a nagyobbik, 15 hüvelykes változat 1299 dollártól (630 ezer forint) kezdődik, a szokásos módon borsosabb árat kell fizetni, ha nagyobb tárhely/RAM konstrukciót szeretnénk.

Az Apple legutóbb 2022-ben mutatta be az M2 chippel dolgozó Air modelleket, amik jelentősebb dizájnfrissítést hoztak a sorozatba a csepp formát idéző kialakítás elhagyásával és a kijelzőméret megnövelésével, tavaly pedig a 15 hüvelykes modellel bővült a portfólió. Az új bejelentéssel viszont a vállalat belépőszintű notebookjaiba is megérkezik a legfrissebb M3 chip az M3-alapú, 14 és 16 hüvelykes Macbook Pro-k, és a 24 hüvelykes kijelzővel ellátott iMac után. A felhozatalt érintő további változás, hogy a bejelentéssel együtt az M1-es MacBook Air értékesítését leállítja a cég.

A 13 és 15 hüvelykes laptopok egyik nagy dobása, hogy már a házon belül fejlesztett M3 rendszerprocesszora hajtja őket, aminek a legkisebb teljesítményű változata egy 8 magos CPU-val (négy nagy teljesítményű és négy energiatakarékos ARM-maggal) és egy 10 magos GPU-val és maximum 24 GB memóriával rendelkezik. A laptopok a cég állítása szerint „akár 60 százalékkal” gyorsabbak, mint az M1 chippel működő MacBook Air, és 13-szor gyorsabbak az inteles Airnél. A grafikus feldolgozóegység minden korábbi szériával összehasonlítva tartalmaz fejlesztéseket (hardveres gyorsítású ray-tracing, mesh shading).

Apple OFF - de mi lesz a többi techcéggel az autóiparban? Nem lesz Apple-autó, de már van Xiaomi, és gőzerővel készül a Huawei saját autója is. Mit tudnak ők, amit az Apple nem? Nem lesz Apple-autó, de már van Xiaomi, és gőzerővel készül a Huawei saját autója is. Mit tudnak ők, amit az Apple nem?

Apple OFF - de mi lesz a többi techcéggel az autóiparban? Nem lesz Apple-autó, de már van Xiaomi, és gőzerővel készül a Huawei saját autója is. Mit tudnak ők, amit az Apple nem?

A másik említésre méltó újdonság, hogy az Air laptopok először támogatják több külső kijelző használatát: akár két megjelenítőn is lehet nézni a tartalmakat, amennyiben a laptop belső kijelzője lehajtott állapotban van. Kijelző terén nincs különösebb előrelépés: mindkét modellen maradt a Liquid Retina kijelző akár 500 nites fényerővel, üzemidőben pedig a 18 óra, ami megegyezik az előd által nyújtott idővel. A MagSafe töltő mellett két Thunderbolt és egy 3,5-es jack csatlakozó áll rendelkezésre, illetve adott a Wi-Fi 6 támogatást, ami az előző generációhoz képest kétszer gyorsabb letöltési sebességet ígér.

Az első negyedéves pénzügyi jelentés szerint a Mac gépek 7,78 milliárd dolláros bevételt hoztak az Apple konyhájára, ami kevesebb mint 1%-os növekedés a megelőző év azonos időszakához képest, az aktuális negyedévet viszont meglendíthetik az új modellek.

Az Apple bejelentése egyben tükrözi azt is, hogy a cég jobban erősít marketingben a mesterséges intelligenciára, ugyanis az új MacBook Air szerinte a „világ legjobb fogyasztói laptopja az MI-hez”. Amikor a cég tavaly októberben bemuttata az M3-as iMac-et, ennyire nem hangsúlyozta a hardver ezen aspektusát, de sejthetően most már próbálja felvenni a versenyt a különböző windowsos laptopokkal ilyen téren.

Az Apple vezérigazgató Tim Cook február 28-án elhintette azt is, hogy az Apple jelentős erőforrásokat fektet be mesterséges intelligenciába, és az idén egy fontos bejelentést fog tenni, sejthetően a júniusi Worldwide Developer Conference alkalmával, amikor a cég jellemzően új szoftvereket mutat be - az elemzők szerint ez az Apple saját nagy nyelvi modellje lehet majd.