A válogatott reményei elszálltak, a tévégyártóké még kitart

Azzal, hogy Skócia tegnap ikszelt Svájccal a németországi futball Európa-bajnokság A csoportjában, gyakorlatilag minimális sansza maradt a magyar válogatottnak a továbbjutásra, az LG-nél ettől függetlenül töretlen az optimizmus, a dél-koreai cég magyar képviselete szerint a futballáz hatására végre élénkülhet a kereslet az évet meglehetősen gyatrán kezdő szegmensben - főleg a prémium kategóriában (65+ hüvelyk képátló, OLED).

Mindezt annak dacára, hogy a labdarúgó EB főszponzora, a tévépiacon az LG közvetlen konkurensének számító Hisense május végén szokatlanul pesszimista képet festett a várható keresletet illetően, mely legalábbis azt mutatta, hogy egyáltalán nincs tévévásárlási láz a magyarok körében.

Az LG egy reprezentatív kutatást is hozott a magyar vásárlókról, melyből többek között kiderül, hogy a magyar háztartások tévé-eszközparkja egyébként nem mutatja az elöregedés jeleit. A felmérés válaszadóinak negyede 1-3 éve vásárolta meg jelenlegi, legújabb televízióját, de közel ennyi (22%) azoknak az aránya is, akik már 3-5 évvel ezelőtt vettek készüléket. A kitöltők egytizede azonban több mint 9 éve vásárolt utoljára ilyen eszközt, 7 százaléknak pedig egyáltalán nincs tévéje.

Azt, hogy a magyar piac árérzékeny, az LG kutatása is remekül szemlélteti. A legutóbb vásárolt televízióját 100 000 és 200 000 Ft közötti áron szerezte be a magyarok 40 százaléka, míg 29 százalék az olcsóbb, 100 000 Ft alatti kategóriából választott. Érdekesség, hogy a kitöltők 1 százaléka egymillió Ft feletti áron vette meg tévéjét. Az ár egyébiránt az idősebb korosztály számára kevésbé tűnik hangsúlyos szempontnak, az 50-59 éves korcsoportnál minden másnál fontosabb a készülék márkája - derül ki a kutatásból.

A válaszadók többségének (58%) LCD / LED televíziója van, amit a sorban a képernyőtechnológia tekintetében a legmagasabb kategóriát képviselő, önálló fénykibocsátású pixelekkel dolgozó, új és prémium technológiájú OLED tévék követnek. Felbontás tekintetében a válaszadók több mint harmadának (36%) Full HD televíziója van, ezt követik 27 százalékos aránnyal a 4K televíziók, majd a HD, vagy ennél kisebb felbontás kategóriája.

A tévégyártóknak idén is megadatik mégegy lehetőség arra, hogy eladásaikat növeljék, a futball EB-t követő hetekben kezdődik ugyanis a párizsi olimpia, melyet ráadásul 4K-ban is lehet nézni akár Magyarországon is a Max on-demand streamingszolgáltatónál vagy a Telekom TV 4K-s minicsomagjával.